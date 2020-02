Pernar upozorio sljedbenike: Ako imate ovu tavu kod kuće, bacite je odmah!

Saborski zastupnik Ivan Pernar noćas je poslao posebno upozorenje svojim sljedbenicima na Facebooku.

Savjetovao je svima da se riješe teflonske tave ako je imaju kod kuće jer je opasna za zdravlje.

"Tijekom korištenja teflonskog posuđa primijetio sam da se isto lako ljušti, ali isto tako, budući da se koristi za kuhanje i to na otvorenom plamenu, da dostiže visoke temperature. E sad, proizvođači teflona kažu da nije opasan ako se posuđe ne izgrebe, niti ako temperatura posuđa ne prelazi 200°C. Međutim, zašto su onda tisuće ljudi oboljele koji su živjeli u blizini tvornica gdje se teflon proizvodi? I kako možemo biti sigurni da na otvorenom plamenu temperatura tave ne prelazi 200°C kada počinje piroliza teflona i puštanje opasnih spojeva? Ili pak, kako možemo prihvatiti tezu da teflon nije opasan ako tava nije izgrebana, a svaka teflonska tava koja se koristi u kuhinji, s izuzetkom nekorištenih u dućanu – jest izgrebana? Po mome sudu nikako!" objavio je Pernar.

Navodi kako su izumitelji teflona godinama skrivali njegovu toksičnost, kancerogenost i mutagenost te su morali suočeni s brojnim tužbama isplatiti stotine milijuna dolara odštete u Americi.

"Svjestan svega toga, osobno sam prestao koristiti to posuđe, te kad sam došao kod žene u Karlovac rekao sam njenoj obitelji da bace to u smeće i kupio im tavu od nekakve vrste keramike. Istu stvar sam sugerirao i prijateljima Lari i Drenu koji se bave montažom mojih videa, kad sam vidio da planiraju kod kuhanja koristiti teflonsku tavu, jednostavno sam im rekao da ju bace u smeće i otišao im kupiti tu s keramikom", napisao je Pernar.

No, najviše saznanja o teflonu dobio je kada je sinoć pogledao film ''Dark Waters''.

"Tek sam u njemu saznao da je DuPont desetljećima prikrivao otrovnost teflona usprkos vlastitim studijama koje su na to upozoravale, kao i to da su godišnje na njemu zarađivali milijardu dolara. Kad sam to saznao, odlučio sam izaći javno i pozvati vas da se riješite otrova iz vašeg kućanstva. Podijelite ovu objavu s drugima!" napisao je Pernar.

Objavio je i fotografiju teflonske tave, no pojasnio je kako nije njegova nego sestrina, ali da ona njegovo upozorenje smatra nebitnim.

