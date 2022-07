'Pendrek je bio obećan i pendrek bi dobili': Ovako je Titov partijski šef Bakarić slomio studentske prosvjede

Ljeto u Jugoslaviji 1968. godine kalendarski još nije ni počelo, a bilo je već jako vruće! No ne zbog klimatskih promjena i vrućine u zraku. Bilo je jako vruće na političkom planu, a vrućinu su izazvali studenti. Naime, koliko god Jugoslavija tada bila vođena čvrstom rukom, pod budnim nadzorom Partije, vojske, milicije i tajnih službi, studentski bunt proširen Europom i Amerikom prelio se tada i na Jugoslaviju. Početkom lipnja na ulice su izašli studenti u Beogradu. To je bio šok za sve, a ponajviše za Tita. On je tada s Jovankom došao s Brijuna u Beograd. Prema sjećanjima Marka Vrhunca, Tito je izišao iz zrakoplova namršten i loše raspoložen, odmah je pitao o situaciji, a Jovanka je lakrdijaški dobacila: "Hoće li i na nas bacati kamenje?"