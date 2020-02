Penava: Plenković je iskočio iz tračnica. Bačić: To je sve započeo Brkić

Hoće li Andrej Plenković ostati predsjednik HDZ-a ili će ga zamijeniti Miro Kovač?, bila je tema večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u, a u kojoj su pale teške riječi.

U emisiji su gostovali Davor Ivo Stier, kandidat za potpredsjednika HDZ-a, Branko Bačić, kandidat za potpredsjednika HDZ-a, Ivan Penava, kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a i Tomo Medved, kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a.

– Mislim da je premijer opravdao očekivanja, jer je Hrvatska danas puno bolja i uređenija država. Nas četvorica imamo mogućnost predstaviti se kao predstavnici uspješne stranke koja je Hrvatsku učinila boljom državom, jer svi makroekonomski pokazatelji pokazuju da je Vlada uspješna. I kad je u pitanju rast plaća, BDP-a, mirovina, rast zaposlenosti, kada je u pitanju međunarodni položaj države, kada je u pitanju smanjivanje javnoga duga, domovinska sigurnost, briga za branitelje. Dakle, sve ono što dato u programu kojega je Vlada predstavila Saboru, koje je Plenković predstavio članovima kada je biran – rekao je Branko Bačić, piše HRT.

– Mi smo ponudili ovu opciju za primjene jer su to tražili i birači koji su nam poslali poruku na europskim izborima i na predsjedničkim izborima. HDZ koji okuplja je HDZ koji pobjeđuje. Mi nismo doživjeli pobjedu na europskim izborima, mi smo doživjeli poraz na predsjedničkim izborima, zbog toga što je očito naše biračko tijelo podijeljeno jer se već tri godine vodi jedna politika konfrontacije, sukoba s ljudima s građanskim inicijativama na toj državotvornoj, neki će reći i suverenističkoj politici – ističe pak Davor Ivo Stier.

VIDEO Raspisani unutarstranački izbori u HDZ-u

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tomo Medved pak smatra kako se 'tim koji pobjeđuje ne treba mijenjati'.

– Moramo se podsjetiti situacije od prije tri i pol godine u RH, kakve izazove smo rješavali i s kakvom spremnošću. Odluke koje smo donosili nisu bile nimalo lake. Danas pokazujemo da je HDZ kao predvodnica demokracije u RH postigao standard kakav druge stranke neće još dugo vremena. I ovo sučeljavanje večeras pokazuje potencijal koji HDZ ima, način na koji se vode rasprave i uvjeren sam da će ove rasprave 15. ožujka imati za rezultat da će HDZ iz ovih izbora izaći snažan i pripravan za izbore koji slijede na jesen – rekao je Medved.

Penava kaže da je i sam predsjednik stranke iskočio iz tračnica onoga uobičajenog.

– Svi smo mi stranački kolege i s obzirom na porast napetosti i temperature, to je sve za poslušati, otrpjeti i prijeći preko toga, ali ipak nije dobro. Nije dobro jer političkim suparnicima dajemo prigodu da se naslađuju i to na stvarima koje, uličnim žargonom rečeno - predstavljaju iznošenje prljavog rublja. To je nešto što se ne radi, to ne bi smjeli raditi najodgovorniji ljudi u stranci. Ako te stvari treba reći onda je to daleko od očiju javnosti, a ovdje sučeliti svoje vizije razvoja stranke – rekao je Penava.

– Mislim da je to započelo sa sinoćnjim intervjuom gospodina Brkića kada se govori o velikom vođi pa onda faraonom pa i Josipom Brozom. Onda se govorilo kako se Plenković okružio ljudima koji nemaju stranački legitimitet. Mislim da je to bilo posve neprimjereno. Onda je uslijedio odgovor na takve objede. Ovo nije dobro, moramo držati visoku razinu stranačkog prijateljstva, nije dobro da svi mislimo jednako jer onda nitko ne misli. Međusobne razlike trebamo ostaviti izvan javnog prostora – rekao je Bačić.

Bačić je pak kazao kako je HDZ pobijedio na europarlamentarnim izborima iako nisu postigli zacrtani cilj. Stier mu je uzvratio kako članovi s tim nisu zadovoljni.

– Volio bih da mi Stier objasni zašto bi na političkoj sceni u Hrvatskoj, netko više zagovarao koaliciju s timom Mire Kovača, a ne s timom Andreja Plenkovića – rekao je Bačić i dodao: "Mi smo otvoreni za razgovore sa svim strankama na desnom političkom spektru".

Stier je pak ponovio kako se vodila politika konfrontacije i navodi da čak i neke ankete pokazuju kako ljudi koji su u opciji za promjene - prihvatljiviji ljudima koji na predsjedničkim izborima nisu glasali za HDZ.

Penava kaže kako nikome nije namjera dovoditi u pitanje rad Vlade.

– To je jedno, a drugo neupitno bi trebali razgovarati o programima. Po meni je meritum stvari i o tome najmanje razgovaramo, a to je da je HDZ prestao biti pokretačka snaga hrvatskog naroda. HDZ koji se voli nazivati narodnjačkom strankom i koji to je u svojoj suštini, ne može se kititi tim epitetom s jedne strane, a s druge tom istom narodu priječiti slobodno izjašnjavanje na referendumu, odnosno učiniti sve što je moguće da to olakša – zaključio je Penava.

VIDEO Bačić u studiju Večernjeg: Unutarstranački izbori u HDZ-u će biti najdemokratskiji u Hrvatskoj