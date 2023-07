Pavliček: Afrička svinjska kuga čavao je u lijes slavonskog svinjogojstva

Saborski zastupnik Marijan Pavliček (HS) optužio je u četvrtak Vladu i Ministarstvo poljoprivrede da lošim mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge uništavaju domaćeg seljaka, a da svjesno ili nesvjesno pogoduju uvoznom lobiju. Afrička svinjska kuga čavao je u lijes slavonskog svinjogojstva, a država neselektivnim mjerama samo dodatno otežava ionako katastrofalnu situaciju na selu, rekao je Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista i saborski zastupnik na konferenciji za novinare na OPG-u Marka Đukića u Sotinu, vukovarskom prigradskom naselju.

Zapitao se kakve veze s Cvelferijom, u kojoj je bolest najzastupljenija, ima Sotin koji je udaljen 50 kilometara ili Ilok udaljen 80 kilometara? "To što smo u zoni nadzora znači da će nakon obilaska veterinarskih službi životinje koje se nalaze u objektima niže biosigurnosne kategorije 1 i 2 biti eutanazirane, osim ako veterinari ne donesu odluku o rekategorizaciji", rekao je Pavliček i zatražio da se ta rekategorizacija izbaci.

"Mišljenja sam da je vrlo proizvoljno da svaki veterinar odlučuje je li nešto 1, 2, 3 ili 4 kategorija", kazao je. Po njemu, opet su zakazale hrvatske mjerodavne službe i institucije, jer iako se afrička svinjska kuga u susjednoj Srbiji pojavila još u siječnju ove godine, resorno ministarstvo nije planiralo krizne mjere za slučaj širenja epidemije na područje Hrvatske.

"Posebice je zabrinjavajuća najnovija naredba koja kaže da se u žarištima, a to je 11 općina na području županije, moraju eutanazirati sve svinje. Do sada ih je ubijeno oko 3.000, a to nije konačna brojka jer se govori o mogućoj brojci od čak 70.000 svinja", naveo je pozvavši Vladu da poveća sredstva namijenjena obeštećenju svinjogojaca te se dijelovi Vukovarsko-srijemske županije gdje nije bolest registrirana, izostave iz nadzora.

