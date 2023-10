Pauk je u Jugoslaviji bio najskuplji u Zagrebu, a najjeftiniji u Beogradu. Istražili smo kakvo je danas stanje

Iako još i danas 'operiraju' po gradskim ulicama, 'pauk-vozila' su i prije pola stoljeća bila noćna mora vozača. Sedamdesetih godina, prošlog stoljeća cijene odvoza automobila, na prostorima bivše države, značajno su varirale pa je tako, uz splitski, zagrebački 'pauk' bio najskuplji u čitavoj ex Jugoslaviji. Godine 1974. Zagrepčani su tu, neželjenu uslugu, plaćali 300 dinara, što je bilo više no dvostruko skuplje od cijene koju su, za istu tu uslugu, plaćali Beograđani, koji su za 'paukov danak' morali izdvojiti 120 dinara. Vozači u Sarajevu plaćali su 200, u Dubrovniku 220, a u Rijeci 250 dinara. Tim su se iznosima još dodavale i kazne sudaca za prekršaje, koje su, prema ocjeni težine prekršaja, u Zagrebu iznosile i do 500 dinara.

Vijest, da cijena intervencije pauka u Zagrebu može doseći i 800 dinara, od čega je 300 bio prijevoz, a od 100, do čak 500 dinara, stajale su kazne koje su određivali suci za prekršaje, izazvala je tada pravi, tihi rat između vozača i službi koje su paukom uklanjale nepropisno parkirana vozila, izvijestili su, prije pola stoljeća, Večernjakovi reporteri, koji su na terenu i detaljno istražili situaciju. Vozači su se, bilježi naša arhiva, bunili tvrdeći da pauk često uklanja vozila i s onih mjesta na kojima je, doduše, zabranjeno parkiranje, no vozila ipak ne ugrožavaju promet, do te mjere, da ih je potrebno ukloniti paukom. Ljutiti vlasnici automobila upozoravali su tada i kako se, u tim akcijama pauka, vozila nerijetko i znatno oštećuju, a prigovarali su i da nema preciznijih zakonskih odredbi, koje bi regulirale djelatnost pauka.

Kako danas stoje stvari?

U prvih šest mjeseci 2023. godine u Zagrebu je, paukom, premješteno 7820 vozila, što je gotovo za pet tisuća manje nego u prvoj polovici 2022. godine. Tijekom prošle godine Služba za premještanje vozila, podružnice Zagrebparking, od početka siječnja, do kraja prosinca, imala je preko 20 tisuća intervencija premještanja vozila koja su zatečena u prekršaju. U istom razdoblju izdano je nešto manje od 400 tisuća kazni, u obliku dnevnih, parkirališnih karata, čime se u blagajnu slilo više od 2,6 milijuna eura. Samo obavljanjem usluge premještanja vozila, do kraja studenog, uprihodilo se više od miliju eura.

Foto: Arhiva VL

Danas, Zagrebački pauk više nije najskuplji na ovim prostorima - premještanje osobnih automobila, do 1500 kg, motocikla i mopeda stoji 66,36 Eur ( 500,00 kn), a za vozila preko 1500 kg 106,18 Eur (800,00 kn), dok se dolazak “pauka” naplaćuje od 33,18 Eur (250,00 kn). U cent istu cijenu, za istu uslugu premještanja vozila, mase do 1500 kg, platit će i vozači u Dubrovniku - 66,36 EUR, odnosno 106,18 EUR za osobni automobili mase preko 1500 kg. Zagreb i Dubrovnik izjednačeni su i u visini naknade troškova dolaska pauka, no, naknada troškova smještaja premještenog vozila, u turističkom je Dubrovniku visokih 9,29 eur (70,00 kn), za svaka započeta 24 sata. Nešto više nego u metropoli i Dubrovniku, za uslugu pauka, plaćaju vozači u Rijeci, koji za premještanje nepropisno parkiranog vozila moraju izdvojiti 66,50 eura, cijena pokušaja premještanja vozila u tom gradu stoji 33,5 eura, a dnevna cijena deponiranja vozila je 7 eura. Najbolje će, kada je riječ o pauku, proći vozači u Splitu gdje premještanje vozila, do 2 tone, stoji 59,73 € (450,04 kn), a za vozila teža od 2 tone 86,26 € (649,93 kn). Pokušaj premještanja vozila je 29,86 € (224,98 kn), a čuvanje vozila, premještenih paukom, po jednom danu stoji 6,64 € (50,03 kn), što je znatno jeftinije nego, primjerice, u Dubrovniku.

I dok su prije 50-ak godina, vozači u Zagrebu plaćali dvostruko veću cijenu pauka od vozača koje je pauk uhvatio na beogradskim ulicama, danas su se stvari, po pitanju cijena, prilično uskladile. Vozači koji se 'upletu u paukovu mrežu' u Beogradu, za odvoženje i smještaj vozila, mase do 800 kg, platit će 51 Euro, za vozilo od 801 do 1.330 kg – 75 Eura, a za vozila od 1.331 do 1.900 kg, 113 EURA. Naknada za smještaj vozila, iznosi 4,26 eura, odnosno 6 eura za svaki započeti dan. Gotovo identično stanje je i u glavnom gradu susjedne nam BiH, gdje za premještanje i podizanje pauk-vozilom vozači moraju platiti 51,32 eura, a cijena ležarine, po danu, je 6 EURA.