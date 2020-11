Papagaj spasio vlasnika od požara: 'Dozivao je Antona i prije nego su se uključili detektori'

Australac Anton Nguyen iz Brisbanea tvrdi da je uspio preživjeti požar koji je kasno navečer izbio u njegovu domu jer ga je probudila vika njegova kućnog ljubimca, papagaja Erica, piše BBC.

Nguyen je zaspao u svojoj dvokatnici koju je zahvatio požar, no iz sna ga je probudio njegov ljubimac, papagaj Eric, koji je osjetio dim u kući.

A pet parrot is being hailed a hero after saving his owner from a raging house fire. The smoke alarms of the Kangaroo Point home hadn't sounded but Eric was already on the case. https://t.co/VZ3A1cpmr5 @EmArnold_7 #7NEWS pic.twitter.com/RpqKVRgB7a