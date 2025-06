Panika zbog 'nismo sami'! 'Otkriće izvanzemaljskog života imalo bi dramatične implikacije'

Probudio sam se i imao osjećaj da sam prilijepljen za krevet. Vidio sam dva, možda tri mala bića, ni tridesetak centimetara visoka, u podnožju kreveta." "Velika trokutasta letjelica u obliku slova X proletjela mi je iznad glave." "Pojavilo se svjetlo na nebu koje se pomicalo naprijed-natrag i konačno palo na kopno. Ugasila se sva ulična rasvjeta." "Masivni, rastegnuti objekt u obliku jajeta, siv sa svjetlima na dnu kretao se, zaustavljao i ponovno kretao na način na koje se ništa ne bi smjelo kretati." "Helikopter Blackhawk jurio je za blistavo bijelom kuglom"... Od siječnja do prošlog mjeseca prijavljeno je na tisuće takvih slučajeva viđenja NLO-a, ne samo u SAD-u nego i u drugim zemljama, s opisima objekata raznih oblika, od klasičnih trokuta i diskova do neobičnijih oblika poput suza, cigara, kugli i slično. Letjelice trokutastog oblika prijavljene neprofitnoj organizaciji nazvanoj Nacionalni centar za prijavljivanje NLO-a (NUFORC), viđene su ipak najčešće u Teksasu, Coloradu i Kaliforniji, a očevici su tvrdili da su bile veličine nogometnih igrališta. I bešumne. NUFORC je još 1974. godine osnovao poznati lovac na NLO Robert J. Gribble. Od tada je obrađeno oko 180.000 izvješća. Prije nekoliko dana u Indian Wellsu održana je godišnja konferencija "Kontakt u pustinji", na kojoj je jedna od tema bila kako građani mogu pomoći u registriranju NLO-a uz pomoć FM radijskih prijenosa koji se reflektiraju od objekata u zraku. Jeftini plug-and-play prijemnik može se, rečeno je, instalirati kod kuće i umrežiti s drugim jedinicama kako bi se stvorio široki sustav zračnog nadzora sposoban identificirati objekte koji izvode manevre kakve nijedna ljudska letjelica ne može izvesti. Na takve se organizacije i okupljanja donedavno gledalo na skupove "čudaka" koji nemaju pametnije posla od potrage za izvanzemaljcima. No, posljednjih godina postali su, hajdemo to tako reći, mainstream. O NLO-ima se govori u Pentagonu, Kongresu, Senatu...