Pale temperature u cijeloj zemlji, evo kakvo nas vrijeme očekuje

Jutros u 07h sati, u Slavonskom Brodu izmjereno je 13 Celzijevih stupnjeva, u Gospiću 11, a na Zavižanu 12.

Jutro u Zagrebu je oblačno, izmjereno je 17 stupnjeva, a postupno naoblačenje sa sjeverozapada uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu do kraja dana proširit će se na veći dio zemlje. Najviše sunčanog vremena bit će na jugu, gdje su od jutra izmjerene i najviše temperature u zemlji. Najtoplije je na Rabu gdje su izmjerena 23 stupnja, podaci su Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda.

Na kopnu će tijekom dana zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a sredinom dana na sjevernom dijelu u okretanju na jaku i olujnu buru. Krajem dana i u noći bura će zapuhati i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 17 do 22, a na Jadranu od 24 do 29 stupnjeva Celzijusovih.

