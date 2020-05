Putnički zrakoplov sa 107 ljudi srušio se na stambenu četvrt: Pilot prijavio tehničke probleme

Srušio se putnički zrakoplov Airbus A320 u kojem se nalazilo 99 putnika na stambenom području u blizini Karachija, izvijestile su pakistanske vlasti. U ovom trenutku nije poznato ima li žrtava, međutim vjeruje se kako ih ima.

- Pokušavamo potvrditi broj putnika, ali inicijalna brojka je 99 putnika i 8 članova posade - izjavio je Abdul Sattar Khokhar, glasnogovornik pakistanske agencije za sigurnost avioprometa, prenosi DW.

Lokalni mediji pišu kako je na letu bilo 90 putnika, međutim još uvijek se čeka službena potvrda. Operacija spašavanja je u tijeku, te su na teren poslani civilni i vojni timovi spasioca.

Prema prvim informacijama, vjeruje se kako je došlo do oštećenja stambenih zgrada prilikom pada aviona.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W