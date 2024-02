Pad crnog tržišta duhanskih proizvoda: Ljudi izdvajaju sve veće iznose za duhan

Istraživanje o duhanskim proizvodima koje su tijekom siječnja proveli magazin JaTrgovac i Hendal, pokazalo je kako u konzumaciji duhanskih proizvoda nema značajnijih promjena, no ističu kako ohrabruje podatak da je crno tržište palo s prošlogodišnjih 12 posto na sadašnjih 10 posto udjela. Kako se navodi priopćenju od petka, kada je riječ o tome konzumiraju li duhanske proizvode tu nema nekih promjena - dvije trećine građana nisu konzumenti te kategorije proizvoda, dok je trećina njih ili 34 posto, tj. jedan postotni bod više nego lani, izjavilo da konzumiraju duhanske proizvode.

Cigarete su, kako je pokazalo istraživanje, najzastupljenija vrsta duhanskih proizvoda koje koristi ukupno 68 posto potrošača i tu nije bilo promjena u odnosu na prošlu godinu. Duhan za motanje je na drugom mjestu s 24 posto korisnika ili sedam posto manje nego lani, dok je četiri posto manje i onih koji koriste uređaje nove generacije (IQOS, glo i dr.) te ih sada imamo ukupno 18 posto. Za pet posto smanjen je i udio onih koji koriste električne cigarete, na sadašnjih 13 posto, a po jedan posto korisnika imaju duhan za žvakanje te cigare (kubanske).

POVEZANI ČLANCI:

Kiosk je i dalje najčešće mjesto gdje se kupuju proizvodi ove kategorije s ukupno 58 posto udjela ili sedam posto manje u odnosu na istraživanje iz prošle godine. U supermarketu/hipermarketu kupuje 39 posto konzumenata u obje promatrane godine, dok je značajno pao broj onih koji ih kupuju na benzinskim postajama - njihov je broj s 41 posto pao na 29 posto. Nešto manje izražen pad bilježe i ostali kanali nabavke pa je tako 20 posto potrošača kupovalo u lokalnoj kvartovskoj trgovini, što je pad od pet posto, a njih 12 posto išlo je kupovati u specijalizirane trgovine (tobacco shop) ili šest posto manje nego lani.

Pad crnog tržišta

Istraživanje je pokazalo da je crno tržište palo s prošlogodišnjih 12 posto na aktualnih 10 posto udjela. Nije veliki pomak, ali ipak to vrijedi istaknuti kao pozitivan trend, ističe se u priopćenju. Kada je riječ o potrošnji na duhanske proizvode rezultati istraživanja su pokazali da je došlo do povećanja izdataka. Naime, broj onih koji troše do 30 eura mjesečno smanjen je za 11 posto, na ukupno 33 posto udjela, dok je za 10 posto porastao udio onih koji troše veće iznose, do 70 eura mjesečno, te ih je sada 48 posto.

Udio onih koji troše iznimno velike iznose ostao je stabilan pa je tako u obje godine bilo 15 posto onih koji troše do 140 eura mjesečno, dok je blagi rast s tri na četiri posto ostvario uzorak potrošača koji troše i više od 140 eura na mjesečnoj razini. Na pitanje koliko je rast inflacije utjecao na njihove potrošačke navike pet posto ispitanika je istaknulo da ove godine puše više (što je manji broj u odnosu na devet posto lani), a da puše manje ističe njih 41 posto (lani je bilo 39 posto).

Da nisu mijenjali svoje navike u konzumaciji navelo je 55 posto potrošača, što je tri posto više nego u siječnju prošle godine. Istraživanje su tijekom siječnja 2024. godine proveli JaTRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 18 godina.

VIDEO Što se događa s tijelom kad prestanemo pušiti? 'Dobrobiti osjećamo već 20 minuta nakon gašenja cigarete'