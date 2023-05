Ovog vikenda dio Hrvatske kuhat će se na 30 stupnjeva: Stiže i prva fenska bura

U unutrašnjosti će subota donijeti djelomice sunčano, a uz više oblaka mjestimice se očekuje malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u istočnim predjelima. Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji pretežno sunčano, no na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne je moguć lokalni pljusak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na moru između 17 i 22, a najviša dnevna na kopnu uglavnom od 19 do 24, duž obale i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 24 i 29 °C.

U nedjelju poslijepodne, kako javlja DHMZ, uglavnom u istočnim krajevima i unutrašnjosti Dalmacije lokalni pljuskovi i grmljavina. U ponedjeljak i utorak vjerojatno češća mjestimična kiša i pljuskovi, pogotovo u oblačnijoj unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslijepodne na srednjem i južnom dijelu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura bez veće promjene.

Dalmacija Danas piše kako su temperature značajno porasle, a dva najtoplija dana mjeseca vrlo vjerojatno će biti petak i subota. Već jučer su najviše dnevne temperature zraka bile od 25 do 29°C, a danas i sutra moguće je mjestimično dosezanje granice od vrućih 30°C. Zrak će dodatno ugrijati i isušiti bura koja će imati fenski učinak, najjača će biti tijelom prvog dijela subote. Ipak, generalno, pred nama je pretežno sunčan, vrlo topao do vruć i u većini krajeva suh kraj tjedna.

Glavni meteorolog HRT-a kazao je da će mnogi uživati u suncu, vedrini i primjerenoj toplini za ovo doba godine, koju će u unutrašnjosti osobito u petak i subotu djelomično ublažavati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ali neki će i prigovarati zbog sparine i gotovo svakodnevnih lokalnih pljuskova, ponegdje praćenih i grmljavinom.

"Do nedjelje će ih biti uglavnom u istočnijim i južnijim krajevima, zatim gotovo posvuda. No, tada barem na Jadranu neće biti vjetrovito kao u nastavku ovog tjedna, posebice u prevladavajuće sunčani petak i subotu, kada će jaka bura s olujnim udarima ponovno ograničavati normalno prometovanje, nekima ga podno Velebita i onemogućavati", piše Vakula.

"Sljedećih dana na kopnu podjednaka dnevna temperatura te većinom malo svježije noći i jutra. I pritom u oblačniju i vjetrovitiju subotu te sunčaniju i mirniju nedjelju pljuskovi rijetki, uglavnom u gorju, a u ponedjeljak se ponovno znatno povećava vjerojatnost nestabilnosti, i to ne samo u unutrašnjosti, nego i na Jadranu, gdje su do nedjelje pljuskovi i grmljavine mogući većinom na jugu. Temperatura zraka bit će i dalje malo viša od prosječne za kraj svibnja, a često jaka bura promet će ograničavati još uglavnom u subotu, posebice podno Velebita", piše Vakula.