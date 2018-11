Ovo su najsigurnije zemlje u svijetu, evo gdje je Hrvatska

Libija, Afganistan i Somalija su najopasnije zemlje na svijetu dok su Finska, Norveška i Island ocijenjene kao najsigurnije.

Podaci su to sigurnosnih specijalista kompanije International SOS and Control risk koja se brine za medicinsku i sigurnosnu pomoć. Na njihovoj interaktivnoj mapi možete pronaći podatke za zemlje koje se ocjenjuju u tri kategorije - sigurnost, medicinska pitanja i sigurnost na cesti. Zemlje koje su označene tamnocrvenom bojom su najlošije ocijenjene, dok su one ocijenjene svijetlozelenom najsigurnije.

U našem susjedstvu Slovenija je proglašena najsigurnijom dok je Kosovo najnesigurnije. Slovenija je ocijenjena kao zemlja s neznatnim rizikom, a Kosovo sa srednjim rizikom. Hrvatska je, kao i Mađarska, BiH, Srbija i Crna Gora ocijenjena kao zemlja s niskim rizikom.

Kada je u pitanju sigurnost na cesti, Hrvatska je zemlja s također niskim rizikom dok u kategoriji medicinskih spada u najbolju moguću kategoriju.

