'Ovo je ratno stanje, dolazi kraj HDZ-a. Oni znaju da gube vlast, u jednom trenutku shvatili su sve'

Govore joj da je zmija otrovnica, nazivaju‘narikačom’, šef Sabora kažnjava je s pet povreda poslovnika po minuti, a nekadašnja predsjednica države govorila je kako ju ‘spama’ jer od nje traži da položi račune svog čuvenog putovanja u SAD i javljanja ispred ograde Bijele kuće u dnevnik u domovinu. Daliju Orešković javnost je upoznala dok je bila na čelnom mjestu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, kada su njihove odluke imale puno veću težinu nego danas, no nikada dosad nije govorila kako je išao njezin životni put do politike, koliko blizu je bila da odustane i tko je najzaslužniji što se ipak sve odigralo drugačije, pa danas pokušava konačno osjetiti i kako je biti na vlasti – gdje dosad nikad nije bila - priklonivši se prije izbora ekipi okupljenoj oko onog ‘čije se ime ne spominje’, a koji je najavio kandidaturu koja u teoriji ne postoji.

Zašto je stala iza Zorana Milanovića, kako je izgledao njezin život prije nego što je postala javna osoba, kakve je ponude odbijala da to i ostane, koji su joj slučajevi dosad bili najteži i zašto je uvjerena da će HDZ izgubiti izbore, samo su neke od tema koje Dalija Orešković otvara u novoj epizodi emisije Životne priče by Dea Redžić.

- U mom životu prije politike nema baš ništa posebno, možda mogu izdvojiti samo obitelj koja je široka s obje strane, održavamo intenzivne kontakte i među njima crpim svoju snagu. Porijeklom sam napola Ličanka, napola Zagorka, završila sam fakultet i dolazim iz radničke obitelji. Moja majka nije mogla zanijeti 14 godina, pa sam im došla kao neki dar. Pružili su mi koliko su mogli, svirala sam i klavir, studirala, ništa specijalno… - prisjetila se Orešković svoje mladosti.

Kada je postala predsjednica važnog antikorupcijskog tijela, nije znala kakav će odjek njihovo djelovanje izazvati.

- Dolazak na funkciju meni je bio kao pelin, kao otrov i možda bi bilo bolje da ga nisam popila. Tamo je kao u matrixu, vidiš kako sustav funkcionira iznutra i koliko je malo svijesti i znanja kada su u pitanju koruptivne radnje. Nisam imala sve potrebne alate da se borim i trpjela sam zbog strašnog osjećaja nemoći - kazala je te otvoreno iznijela detalje slučaja bivše predsjednice koji je izazvao najveću pozornost javnosti.

- Prvi put od institucija nismo dobili tražene dokumente u slučaju njezinog putovanja u Ameriku, pa i danas mi o tome ništa ne znamo. Kasnije su dostavili dokumente u kojima zapravo ništa nema i tu smo na primjeru vidjeli zašto je krucijalno da institucije rade svoj posao pravovremeno. Već tada počela je razgradnja institucija kako one ne bi obavljale svoj posao i to je sunovrat koji je krenuo s promjenom vlasti i s dolaskom Kolinde Grabar Kitarović, alii Andreja Plenkovića, radi se o sustavu spojenih posuda i sva tijela su na udaru.

Orešković smatra da je situacija u Hrvatskoj krajnje opasna pa se uoči izbora ne može razgovarati o programima. Jedini program je rušenje HDZ-a

- Oni su svjesni da gube izbore. Sada je program manje bitan, na ovim izborima mi glasamo da vratimo nateg državu koju su nam oteli. Mi smo okupirana zemlja u kojoj politička oligarhija koristi moć da bi izvlačila novac iz državnih tvrtki i zloupotrebljavala državne resurse. Hrvatska je bila pravo bitno sigurnija i uređenija zemlja u vrijeme HDZ-a Jadranke Kosor, nego danas. HDZ je banda i ovo je ratno stanje, samo se ne borimo tenkovima, nego glasačkim listićima.

Zašto bi Hrvati vjerovali Milanoviću koji je već bio na mjestu premijera, pitamo Daliju.

- Ako ne vjeruju njemu, neka vjeruju meni. Ovo je HDZ-ov kraj. Prosvjed je bio prijelomna točka, HDZ se prepao, koliko god se pravili da je suprotno te umanjivali brojke okupljenih. Dakle, ne možemo govoriti o programima, jer na čelu zemlje imamo mafijašku strukturu koja je okupirala državu. Da bi Hrvatska krenula dalje I borila se za ideje te odlučivala koje su bolje, moramo prvo osloboditi našu zemlju. Građani su dobili poruke poput onih da će ih zamijeniti jeftina radna snaga, što drugo preostaje nama koji baštinimo ovu zemlju nego kazati - dosta je.

Objasnila je što za nju predstavlja politika i zašto u najtežim trenucima od nje nije odustala.

- Za mene je politika progovaranje o problemima i traženje rješenja. Mandat je samo olakšanje, javna riječ ponekad je ubojitija. Jedina stvar koju ne možete ubiti je ideja, Politikom se ne bavim zbog egzistencije, imala sam jako dobre poslovne ponude, ali opet nisam mogla... Iako sam stisnula ruku jednom čovjeku 2018. godine i prihvatila vrlo zanimljiv angažman, ali uvjet je bio da se klonim javne riječi. Kad me jedna novinarka nazvala zbog afere Lovre Kuščevića, nisam mogla izdržati. Rekla sam im sve što sam imala, došla sam na sastanak i suznih očiju rekla ekipi - žao mi je, ne mogu. Samo sam zatvorila laptop i otišla tamo gdje me srce vuče. Ne ide čovjek u životu samo za plaćom. Pojelo bi me da nisam tako postupila, sigurna sam da bih se razboljela, šutnja bi me uništila. Građani će na ovim izborima također glasati srcem. Politika me nije promijenila kao osobu, barem tako kažu ljudi oko mene, možda sam tek zrelija i spremnija na kompromis.

Na kraju emisije Životne priče by Dea Redžić gosti uvijek šalju poruku mladima u Hrvatskoj, a Orešković je imala specijalan odgovor na zadnje pitanje:

- Obratila bih se ljudima iz generacije Z koje zapravo niti ne poznajem, a oni su najzaslužniji što nisam odustala. U periodu dok nisam imala javnu vidljivost i kada sam mislila sam da se gasim te da me nitko ne primjećuje, ti ljudi su od mojih govora u Saboru napravili senzaciju na društvenim mrežama i održali me u životu. Isječci su se gledali, napravili su od toga priču i učinili me javno vidljivom, a također su pokazali da mlade itekako zanima politika i smjer u kojem kao društvo idemo. Mladima u tom kontekstu poručujem da politika nije nešto što smiju ignorirati, posebno u ovim prijelomnim vremenima.



