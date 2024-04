Ovo je HDZ-ov pregovarački tim, Plenković siguran da će doći do 76 ruku

Nakon sjednice Nacionalnog vijeća HDZ-a Andrej Plenković se obratio medijima i komentirao razne aktualne teme, naravno i tijek pregovora za postizborne koalicije. Otkrio je kako su u pregovaračkom timu uz njega još Tomo Medved, Ivan Anušić, Krunoslav Katičić i Marko Milić. "Svi pregovaramo sa svima", istaknuo je.

"Formirali smo pregovarački tim. S DP-om smo imali sastanak. Okupljaju ideje novoizabranih zastupnika, koje su prioritetne teme...", kazao je Plenković te dodao kako će HDZ nastojati nastaviti suradnju sa svim manjinskim zastupnicima. "Nastojat ćemo pronaći rješenja koja će biti takva da funkcionalnost bude takva da svi budu zadovoljni", izjavio je.

"Ja jamčim da oni do 76 neće doći, doći ćemo mi. Zbog kršenja Ustava došlo je do veće mobilizacije birača i to je utjecalo na rezultat izbora. To nema nikakve dileme", ustvrdio je Plenković.

HDZ je s partnerima na parlamentarnim izborima osvojio 61 mandat, što znači da bi uz podršku Domovinskog pokreta bio nadomak formiranja Vlade. Ipak, nedostajala bi im još jedna ruka, koju bi im u tom slučaju najvjerojatnije spremno ponudili manjinski zastupnici, da nisu odlučili da u koaliciju idu isključivo zajedno, s obzirom na to da DP odbija ikakvu suradnju sa SDSS-om.

Osim toga, odnosi između vođa stranaka, Ivana Penave i Andreja Plenkovića, poprilično su hladni, stoga je i dalje neizvjesno hoće li i gdje HDZ pronaći 15 ruku koje im nedostaju za formiranje Vlade.

