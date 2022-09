Ovo je demografska katastrofa, a u Vladi nemamo demografa. Posljedice bi mogle biti kobne

Novi podaci iz popisa stanovništva 2021. potvrdili su da naši demografi nisu katastrofičari željni publiciteta i utjecaja nego stručnjaci koje je politika ignorirala, a sada se potvrdilo da su njihova predviđanja negativnih posljedica demografskih kretanja bila i te kako utemeljena. Podaci su zastrašujući, pogotovo oni o mlađim generacijama. Starimo kao nikad prije!



Nikad u prethodnih sedam popisa u razdoblju od 10 godina nismo imali veći porast udjela starijih od 65, žena 4,4 posto i muškaraca 5,1 posto više nego 2011. I to uz trend smanjenja udjela djece do 14 godina. Danas imamo 25,3 posto žena i 19,3 posto muškaraca starijih od 65, i nikad manje djece, 13,4 posto ženske i 15,2 posto muške. Zar ćemo vrtiće i škole pretvarati u staračke domove!? U kojima će vjerojatno raditi stariji boljega zdravlja, do smrti ili onemoćalosti.