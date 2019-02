Stranka START se pokliznula već na startu, komentirao je danas predsjednik saborskog Kluba zastupnik HDZ-a Branko Bačić vijest da se ova mlada stranka Dalije Orešković ipak neće moći kandidirati na izborima za skupštinu Ličko-senjske županije 10. ožujka jer stranka nije na vrijeme registrirana.

- Ovo im je bio politički ispit i Dalija Orešković je, po meni, na njemu dobila jedinicu. Vlada je, naime, sukladno pravilima, vrlo brzo nakon raspuštanja Županijske skupštine Ličko-senjske županije, 7. veljače donijela odluku o raspisivanju izbora, kako bi se čim prije konstituiralo to predstavničko tijelo. Isto vrijedi i za gradska vijeća Iloka i Ogulina i općinsko vijeće Davora. To je uobičajena praksa. Gospođa Orešković je podnijela zahtjev za registraciju stranke 8. veljače, nakon što je odluka o raspisivanju izbora stupila na snagu. I zato START ne može ući u izbornu utakmicu. Sada gospođa Orešković vlastiti neuspjeh pokušava prebaciti na Vladu, koja bi trebala snositi odgovornost zato što ona nije izvršila registraciju odmah nakon osnivačke skupštine START-a - čudi se Bačić. Tvrdi da je Ministarstvo uprave, nakon što je zaprimilo zahtjev za registraciju stranke, premda je rok za to 30 dana, već za šest dana registriralo START.

- Prema tome, nije dobro odgovornost za svoj politički neuspjeh prebacivati na nekog drugog, kako bi se spasilo politički kapital, za koji je gospođa Orešković mislila da ga ima u startu. Kad bih bio zločest, rekao bih da je to napravila namjerno nakon što je procijenila da na tim izborima ne bi dobro prošla. Ali, neću ulaziti u te spekulacije, Vlada je postupila po zakonu i donijela odluku kao i u drugim brojnim slučajevima kad su raspuštena lokalna predstavnička tijela. Nikakvih odstupanja nije bilo. Ne razumijem ovakav pokušaj opravdanja gospođe Orešković – komentirao je Bačić.

Osvrnuo se i na pripremu HDZ-a za izbore za Europski parlament te ponovio da će HDZ-ova lista biti utvrđena u drugoj polovini ožujka i da će županijske organizacije prethodno dostaviti svoje kandidate.

- Plenković će predložiti listu, koju će usvojiti Nacionalno vijeće HDZ-a. Bit će to najbolja i pobjednička lista – uvjeren je Bačić.

Na iznenađenje mnogih na listi neće biti aktualna europarlamentarka Ivana Maletić, koja bi trebala na Revizorski sud Europske unije.

- Na sjednici Predsjedništva HDZ-a ne kojoj smo raspravljali o europskim izborima, bilo je riječi i o kandidaturi za Revizorski sud Europske unije. Gospođa Maletić izrazila je u toj raspravi svoju želju da se kandidira za članicu tog suda. Bila je to njezina izričita želja, a čak je to prikazala kao napredak u svojoj karijeri. Bilo mi je, moram priznati, iznenađenje kad je to ona rekla, ali sam u razgovoru s njom ocijenio da je to doista njena želja i stručni i radni izazov za nju - ocijenio je Bačić.

