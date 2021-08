'Ovako izgleda očaj': Objavljena nova snimka potresnih prizora ispred zračne luke u Kabulu

Unatoč dvostrukom samoubilačkom napadu jučer u Kabulu i činjenici da je više zapadnih zemalja objavilo prekidanje zračnog mosta, a SAD zapečatio ulaze na aerodrom i onemogućio daljnji odlazak Afganistanaca koji su radili za zapadne zemlje tijekom dva desetljeća rata, deseci tisuća ljudi i danas čekaju ispred zračne luke.

"Ovako izgleda očaj. Gomile ljudi kod aerodroma u Kabulu jutros, unatoč jučerašnjem pokolju. UK i SAD upozoravaju na nove napade", napisao je Guy Elster, novinar Walla Newsa koji je na Twitteru objavio snimku jutrošnjeg prizora ispred zračne luke Hamid Karzai.

This is how desperation looks like. Huge crowds at #Kabul airport this morning, despite yesterday carnage. US and UK warn from another attacks pic.twitter.com/GNgTDJDswv