Ovaj tjedan moguć i snijeg, evo kada nas očekuju 'deblji' minusi

Vrijeme će danas na Jadranu biti pretežno sunčano, ujutro na sjeveru uz umjerenu naoblaku, a u unutrašnjosti djelomice sunčano, navečer i u noći na srijedu uz više oblaka moguće su mjestimične slabe oborine na granici kiše i snijega, ponajprije na sjeveru i istoku zemlje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Vjetar uglavnom slab, popodne ponegdje umjeren jugozapadni. Na Jadranu će jaka i olujna bura oslabjeti i sredinom dana okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 8 i 13 stupnjeva Celzijusovih.

– U danima koji slijede na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku iz koje će u srijedu mjestimice pasti malo kiše, a zatim su moguće oborine na granici kiše i snijega, osobito prema otvorenom moru. No važnije od tih slabih oborina bit će jaka i olujna bura, a s njom i prilično zahladnjenje pa je od četvrtka ujutro velika vjerojatnost "minusa" i uz more. Na kopnu u nastavku prvoga tjedna siječnja još hladnije, ponajviše u četvrtak i petak. I pritom promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz malo snijega, a početkom srijede i mjestimice kiša koja se može smrzavati na tlu. Zimskom će ugođaju i hladnoći pridonositi i povremeno umjeren, mjestimice i jak vjetar – najavio je za HRT meteorolog Tomislav Kozarić.

Prema sedmodnevnoj prognozi Državno hidrometeorološkog zavoda, 'deblji' minusi očekuju se tek od početka idućega tjedna, odnosno od ponedjeljka. Vikend će u većini zemlje biti oblačan, ali uglavnom suh s dnevnim temperaturama do 5 stupnjeva Celzijevih.

