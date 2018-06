Ovaj Dalmatinac može se pohvaliti da je uspio u dijaspori, no odlučio se vratiti

Prema nekim procjenama, Hrvatska je u zadnjih pet, šest godina izgubila 300.000 stanovnika, masovno iseljavanje posebno je pogodilo Slavoniju i Dalmatinsku zagoru, a u posljednje vrijeme i područje zapadne Hercegovine.

Jedan od njih je 52-godišnji Pavo Dropulić iz Podprologa, pored Vrgorca. Pavo je kao i stotine naših iseljenika otišao trbuhom za kruhom, na drugi kraj svijeta, piše Slobodna Dalmacija.

- Ja i supruga smo 1993. godine otišli sa sigurnog posla iz Zagreba u Novi Zeland kod moje rodbine. Posudili smo pet tisuća dolara za put, sjeli u avion i došli tamo.Pokrenuo sam obrt za čišćenje kuća, zgrada i ureda. U međuvremenu sam dolazio i u Zagreb, gdje sam diplomirao i stekao zvanje diplomiranog inženjera tekstilne tehnologije. No, bez obzira na to zvanje, ja sam sa suprugom radio i čistio urede tamo. Posao je krenuo dobro, kupili smo i svoju kuću. Sad nas ima šest u firmi - otkriva Dropulić.

Želja za povratkom godinama je tinjala, ali kako se to uvijek događa, dođe obitelj, djeca i sve to nekako poremeti planove za povratak.

- Već godinama pokušavam pokrenuti neki posao u Hrvatskoj, kako bih digao tamo sidro i vratio se. Sad sam otvorio agenciju za čišćenje apartmana na Makarskom primorju, imam četvero zaposlenih i mislim da bi to mogao biti razlog za naš konačni povratak. Posla već ima, krećem s radom početkom lipnja, nastavlja Dropulić.

Mlade je teško vratiti s dobro plaćenih poslova, ali nada postoji za one malo starije - smatra ovaj Vrgorčanin.



- Budimo realni, teško ćemo vratiti mlađu generaciju. No, možemo vratiti moju i nešto stariju, ako budemo mudri. Plaće za nekvalificirane radnike iznose oko 2400 novozelandskih dolara. Dok se satnica kvalificiranoj radnoj snazi kreće od 25 do 35 dolara, odnosno 4000 - 6000 dolara.

Što se tiče liječnika i IT stručnjaka, to su top-zanimanja, njihova su primanja od 13.000 do 16.000 dolara.

Bez obzira na ove svote, ne teče med i mlijeko na Novom Zelandu. Cijene nekretnina otišle su u nebo zadnjih godina. Dvosoban stan od 70 metara četvornih u pristojnom kvartu dođe 500.000 dolara, a u elitnom on se penje i do milijun dolara.

Treba dosta muke i rada uložiti da bi se kupila nekretnina. Već sad dosta naših umirovljenika živi šest mjeseci tamo, a šest u Hrvatskoj. Nije baš sve crno u Hrvatskoj - zaključio je Dropulić.