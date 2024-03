Ova općina jedina je u Hrvatskoj koja daje uskrsnice i za životinje: 'Selo treba održati na životu'

Zaslužili su to moji mještani, muče se i naporno rade, nemaju vikende ni slobodne dane, pa zašto im ne pomoći? Hrvatska počiva na uvozu mesa i mlijeka, samo joj je do toga da uvozi, ubere poreze, carinu i PDV. Ja sam odlučio da se iz proračuna izdvoji novac i pomogne vlasnicima domaćih životinja, i po tome smo jedina općina u Hrvatskoj. Nažalost... – kaže za Večernji list Josip Jany, načelnik općine Sveti Đurđ u Varaždinskoj županiji, koja dijeli "uskrsnice" i za - životinje. Za krave i konje to je 27 eura, za koze 20, a za ovce i krmače 15 eura po životinji. U proračunu je za tu namjenu osigurano 25.000 eura.

- Selo treba održati na životu. No, pomažemo za Uskrs i našim umirovljenicima koji imaju mirovine manje od 370 eura. Takvih je oko 500. Njima ćemo osigurati 45 eura u bonovima jer su mirovine stvarno mizerne, a to su ljudi koji su stvarali općinu i dali mi rekordan broj glasova na izborima, preko 90 posto – kaže Jany koji je kao HNS-ovac u prvom krugu lokalnih izbora 2021. dobio čak 92,38 posto glasova i time ostvario daleko najbolji rezultat.

Bio je jedini izabrani načelnik s podrškom koja je premašila 90 posto, a slično je bilo i 2017. kad je dobio 87, 49 posto glasova svojih sumještana. Jedna od općinskih specifičnosti je i sufinanciranje jednodnevnih izleta na more svakog ljeta, kad ih općine prema Novom Vinodolskom, Omišlju, Punatu, Njivicama i Mošćeničkoj Dragi krene kolona autobusa.

- Na te izlete svake godine ide između 600 i 700 mještana. Općina im iz proračuna plaća polovicu cijene. Tako im pomažemo da si kao ljudi nešto i pojedu, da ne moraju jesti u parku, nego da sjednu u restoran ili pizzeriju – veli nam Jany i dodaje da, nažalost, nemaju svi stanovnici mogućnosti samostalno si organizirati i financirati izlete na more, pogotovo ne oni stariji.

Kao posebno važan projekt ističe gradnju doma za starije, za oko milijun eura.

- Idemo u izgradnju tog doma i mi smo jedina općina u županiji koja ide u realizaciju takvog projekta. Nije to onaj projekt o kojem se pričalo na Skupštini Varaždinske županije, iako smo se javili kod župana za taj projekt, No, taj projekt je za treću i četvrtu kategoriju kojem će pokrovitelj biti županija, i tu će biti financijske pomoći od RH, ali ovo što mi radimo je dom od prve kategorije nadalje i pretežno će biti namijenjen za stanovnike općine Sveti Đurđ, gdje ćemo mi kao i za vrtić participirati u troškovima za naše ljude. Bit će i namijenjen i korisnicima iz drugih krajeva uz plaćanje punog iznosa boravka. - opisao je projekt načelnik Jany.

Općina isplaćuje i jednokratnu pomoć redovitim i izvanrednim studentima u iznosu od 300 eura, a roditeljima novorođene djece također pomaže, veli, s iznosom od 400 eura. Financira i logopedske tretmane djece u iznosu od 40 eura mjesečno.