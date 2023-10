Otkriveno spomen područje u spomen na 89 ubijenih i jednoga mještanina koji se i danas vodi kao nestao

Na ulazu u Lovas, naselju nedaleko od Vukovara, večeras je otvoreno spomen područje “Minsko polje” koje je podignuto u spomen na 89 ubijenih i jedne nestale osobe s područja Općine Lovasa tijekom Domovinskog rata. Spomen područje nalazi se na mjestu gdje se 18. listopada 1991. godine dogodio jedan od najstrašnijih zločina uopće u Domovinskom ratu. Naime, tada je skupina od 51 domaćih mještana, koji su bili zatočeni, maltretirani i bili prinuđeni na prisilan rad, natjerani da uz prijetnju oružjem i dok se drže za ruke da hodajući “čiste” postavljeno minsko polje. Tom prilikom smrtno je stradala 21 osoba dok je njih 14 teško ranjeno. Jedan od onih koji su preživjeli pakao Lovasa kao i minsko polje je Petar Vuleta koji se i danas čudi odakle tolika mržnja kod ljudi posebno što nije bilo povoda za tako nečim.

- Ovaj spomen križ je opomena svima nama na to što se dogodilo ali i opomena da se tako nešto nikada više ne ponovi. Opomena je to i za sva druga stratišta. Teško je i prisjetiti se svega što se tamo događalo tih jauka, krvi, mrtvih tijela okolo… Bio je to najgori dan iako su nas nastavili maltretirati i kasnije – rekao je Vuleta. Dodao je i kako danas među ljudima postoji veliki jal, da ih se danas gleda poprijeko, pitaju zašto su ostali i slično.

- Nemaju nam radi čega zavidjeti – rekao je Vuleta. Na otvaranju spomen područja bio je i potpredsjednik Vlade i ministar branitelja u Vladi RH Tomo Medved koji je rekao kako su se u Lovasu dogodili neki zločini prema stanovništvu koji su bili strašni. Podsjetio je kako je u Lovasu bilo ubijanja, mučenja, silovanja, a da je sve kulminiralo sa minskim poljem u kojem je stradao 21 mještanin.

- Ovo spomen obilježje je jedinstveno u Hrvatskoj, a i u svijetu gdje kroz križ koji je prosut kroz polje simbolizira žrtvu ljudi koji su prošli pakao. Vlada RH obilježiti će sva mjesta gdje su stradali naši ljudi u velikosrpskoj agresiji pri čemu nam je potraga za nestalima i dalje prioritet. Ovaj križ trajno ostaje u sjećanju na velikosrpsku agresiju i stradanje ljudi na ovom prostoru ali i veliku žrtvu hrvatskog naroda – rekao je Medved.

Načelnica Općine Lovas Tanja Cirba je rekla kako je ovo veliki dan za Lovas jer nakon 32 godine od velikih stradanja se otvara spomen obilježje u spomen na žrtvu mještana.

- To je spomen na naše žrtve ali i opomena da se ovako nešto više ne smije ponoviti. 89 ubijenih i jedan nestali svakako zaslužuju jedno ovako spomen obilježje – rekla je Cirba.

