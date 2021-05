Evo kada bi se električni automobili cijenom trebali izjednačiti s benzincima i dizelašima

Električni automobili bit će jeftiniji u salonima, odnosno na izlasku s proizvodne trake, od vozila na fosilna goriva u Europe u roku od šest godina, a mogli bi zauzeti punih 100 posto tržišta do 2035. godine.

Proizvođači automobila masovno prelaze na električne i hibridne modele kako bi prosječne emisije voznog parka stavili ispod granice od 95 g/km CO2 u Europskoj uniji, ili će se suočiti s velikim kaznama, javlja Revija HAK.

Električne limuzine i SUV-ovi će imati istu cijenu izrade kao i vozila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem od 2026. godine dok će mali automobili to dostići do 2027. godine, navodi se u studiji koju je naručila Europska organizacija za transport i okoliš.

Pad cijene baterija i upotreba proizvodnih linija posvećenih proizvodnji električnih vozila pojeftinit će ih u prosjeku čak i prije subvencija, navodi se u studiji.

Očekuje se da će se električna limuzina, koja je koštala gotovo 40.000 eura prije oporezivanja 2020. godine, prodavati po istoj cijeni kao model s benzinskim ili dizelskim motorom, koji je koštao oko 20.000 eura do 2026. godine, pokazalo je istraživanje.

Električni automobili predstavljat će 50 posto prodaje novih vozila do 2030. i 85 posto do 2035. ako politike ostanu iste, a mogli bi dosegnuti i 100 posto do 2035. godine ako zakonodavci povećaju ciljeve za CO2 u vozilima i pojačaju druge politike za poticanje tržišta, poput bržeg uvođenja punionica.

>> Pogledajte i ovaj video - Neobična prometna pravila: U Njemačkoj će vas u prometu kazniti ako vozite sporo, a u Rusiji ako niste oprali auto