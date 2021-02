Otkrivena tajna vila sindikalista Ribića od 3 milijuna kuna: 'Nemam komentara'

"Živim skromno u mračnom stanu od 40-ak kvadrata blizu Vinogradske. Plaćam sindikatu najamninu 700 kuna"

Napisao je to o sebi prije 12 godina sindikalist Vilim Ribić. I do prije dvije godine je živio u toj sindikalnoj nekretnini. Danas, u 64. godini, još aktivni Ribić više nije u malom i mračnom stanu. Dapače. Izgradio si je u Zagrebu urbanu vilu kojoj prozori gledaju na jug i jamče puno svjetla. A kroz njih on vidi gotovo cijeli grad kao na dlanu.

Bilo je potpuno nepoznato da se Ribić kao čelnik Matice hrvatskih sindikata preselio u vilu na obroncima Medvednice, točnije u Gornjem Vrapču. Do nje vodi uska, asfaltirana cesta, dvorište mu jamči potpunu privatnost, a okružen je tek s kojom obiteljskom kućom...

I nije čudo da javnost ne zna za promjenu njegova stambenog statusa, jer Ribić o tome nije želio pričati ni kad su ga nazvali novinari 24sata.

- Ta urbana vila je završena prije jedno tri-četiri godine i on se nedugo zatim uselio. Bilo nam je čudno tko gradi jer se otpočetka vidjelo da odskače po standardu, bili smo uvjereni da je neki bogati poduzetnik ili političar. A onda se uselio Ribić - kaže jedan od susjeda.

U ustanovi koju vodi, Ribić je promijenio adresu stanovanja i prijavio se na vilu u srpnju 2018. Na vanjskom portafonu nema njegova prezimena, a zemljišne knjige otkrivaju da se zemljište od 1285 četvornih metara još vodi kao oranica u vlasništvu Vilima Ribića. Zemljište je kupio na kraju 2014. godine, a onda potpisao i dodatni aneks. Mali, mračni stan od 40,5 četvornih metara u Kosirnikovoj ulici je Nezavisni sindikat znanosti i obrazovanja prodao sredinom prošle godine trećoj osobi. Njihov nekadašnji šef, a danas tajnik, više tamo ne živi.

Iako njegova nova kuća na Gornjem Vrapču nije upisana u zemljišne knjige niti katastar, Ribić je tražio i dobio dozvole za gradnju. Pitanje je da li je sve napravio u skladu sa zakonom, jer je uobičajeno upisati novi objekt u zemljišne knjige, a u katastar je i zakonska obveza.

Novinari su kontaktirali Ribića no on nije htio davati komentare.

Investicija je svakako privatna, ali je Ribić u javnom životu kao istaknuti sindikalist već dulje od 30 godina. I za sebe je uvijek dosad isticao da živi skromno. U jednom intervjuu prije osam godina je, primjerice, rekao da živi “gotovo monaški ili fratarski” jer nema nikakve imovine. O svojoj plaći je uvijek nerado pričao, ali je prije skoro devet godina rekao da je ona oko 13.000 kuna neto. U međuvremenu je sigurno porasla, piše 24sata.

Vila je ukopana u brdo sa sjeverne strane i na donjoj etaži. Tako da nam je objašnjeno da je moguće da se to vodi kao podrum, iako s prednje strane izgleda kao prostrani dnevni boravak sa staklenim zidovima. Ako je 50 posto površine ukopano, onda je to podrum, objašnjavaju građevinari.

- Cijena gradnje takvog objekta na takvom terenu je između 1200 i 1500 eura po četvornome metru bruto površine do potpunog završetka, ali bez namještaja. Dodatno je tu cijena zemljišta. Na to treba platiti oko 20.000 eura komunalnog doprinosa pri dozvoli, projektiranje stoji oko 15.000 eura, a priključci oko sedam tisuća eura - objasnio je projektant kojem su novinari 24sata poslali fotografije i površinu objekta.

Po tome je samo za vilu trebalo izdvojiti oko 2,5 milijuna kuna. I još oko 300.000 kuna za komunalni doprinos, priključke i projektiranje. Vrijednost investicije bez zemljišta po tome se penje na 2,8 milijuna kuna.