Leopard I. zabranio je koncert terorističkog sastava Let 3 u Primoštenu

Subota

3. 6. 2023.

Mnogi su se pitali kako će hrvatski konzervativci i desničari, koji su se šest mjeseci u ognjici budili sanjajući Nou Kraljevića iza rešetaka zambijskih kazamata a ostale posvojitelje na Golom otoku, dočekati njihov trijumfalni povratak u domovinu. O, kako ste se prevarili svi koji ste mislili da će biti svađe i problema! Zaboravili ste da je riječ o ljudima koji poštuju pravnu državu, zakone i Ustav i čim je zambijski sud odbacio mišljenje počasnog doktora prava Ivana Pernara da bi posvojitelje trebalo poslati u polja šećerne trske da je tamo grickaju i izgube zube, Igor Peternel, Zeko, Grmoja i Bujanec pohitali su u Zračnu luku “Franjo Tuđman” i dočekali našijence i njihovu dječicu. “Lijepo ime Noah, Noah, bog ga živio”, pjevali su Igor i Bujo, a Grmoja i Zeko nudili prisutne štruklima Željke Markić. Kakav divan primjer pomirbe.

Nedjelja

4. 6. 2023.

Dramatične vijesti s HRT-a. Nakon emisije s Nenadom Jankovićem, pozlilo je hrvatskom domoljubu i voditelju Aleksandru Stankoviću. Čovjek je sat vremena čitao optužnicu privedenom Jankoviću pokušavajući dokazati da je četnik, a Janković se na tu temu samo šegačio i vadio asove iz rukava. Nije se baš proslavio odgovorom zašto je pobjegao iz Sarajeva baš u obližnji izrazito neutralni Beograd, nije mu išlo ni objašnjenje zašto je jedan sonet posvetio doktoru Dabiću, velikom prijatelju Sarajeva, ali opći je dojam da mu optužnica nije do kraja dokazana, što je toliko iscrpilo Stankovića da je kolabirao. I da u blizini nije bilo sarajevski liječnik dr. Nele Karajlić, tko zna kako bi to prošlo. U blizini se našao i Zlatko Hasanbegović, koji je pomogao liječniku. On je došao kako bi pozdravio Nenada Jankovića i četnike općenito.

Ponedjeljak

5. 6. 2023.

Vrije u HDZ-u! Nakon Plenkijeva milodara koji će obuhvatiti 219.000 državnih službenika koji će dobiti privremeni dodatak na plaće u astronomskom iznosu od 60 do čak 100 eura, pobunila se stranačka baza, ali i viši stališi HDZ-a, koji su Plenkiju poručili da će, nastavili li ispunjavati želje državnim službenicima, medicinskom osoblju, liječnicima, sucima i svima koji zaprijete štrajkom, do izbora toliko isprazniti državnu blagajnu da za njih nakon izbora neće ostati ništa. Kada su mu te prigovore prinijeli pozornosti, Plenki je toliko izgubio živce da se zaboravio javiti u kadrovsku službu EU i razgovarati sa šeficom nadljudskih resursa o nastavku karijere. HDZ-ovcima je poručio da se ne brinu i da će love biti i za njih. Nakon izbora.

VEZANI ČLANCI

Utorak

6. 6. 2023.

Što je preostalo Marku Livaji , međunarodnom teroristu, tetoviranom huliganu, tovaru jednom običnom, nego pokupiti prnje i napustiti molitvenu skupinu okupljenu oko karizmatika Zlatka, koja se na travnjaku Rujevice pripremala za hodočašće u Nizozemsku? Nakon što je Livaja priznao sve svoje grijehe, karizmatik Zlatko mu je preporučio post, poniznost i duhovnu obnovu, nakon čega je Marko na koljenima napustio svlačionicu i stiščući krunicu koju mu je Zlatko poklonio otišao na put prema jugu, a do tamo je, kao što znamo, put dug. Kako Zlatko nije srca kamenoga, i kako mu je Marko rekao da nikada više neće odgovarati ljudima koji ga neometano vrijeđaju s dva metra udaljenosti, poručio je da će Marka primiti natrag, ali tek kada na put poniznosti privede cijelu svoju familiju. Prgavu.

Srijeda

7. 6. 2023.

Ovo curenje podataka i informacija stvarno moramo zaustaviti! Zamislite, onaj Bero Jelinić iz Nacionala, dočepao se transkripata privatne, prijateljske komunikacije ministra gospodarstva, prometnog stručnjaka, kupca mamina stana i gospodarskog vizionara Damira ili Davora Filipovića i sada od toga pravi priču gdje je nema. Dobro, činjenica je da su Davor i Damir razmijenili nekoliko stotina s uglednim gospodinom Husićem, jednim od glavnih igrača one plinske aferice koju smo već zaboravili. Sjećate se kada je ekipa na račun bake iz Šibenika iskrcala stotine milijuna kuna isisanih iz Ine? Zar ministar ne može imati frenda? Zašto odmah morate pomisliti da je riječ o kriminalnim radnjama? Ohani malo, Berislave, matere ti!

Četvrtak

8. 6. 2023.

Stanovnike centra Zagreba, barem onih stotinjak koji nisu napustili metropolu na Tijelovo i pobjegli nekamo spojivši četvrtak preko radnog petka sa spasonosnim vikendom, probudile su jutros gusjenice tenkova koji su parali asfalt, vojničke trube i uzvici časnika koji su rasporedili vojsku po centru. Šokiranim purgerima poručeno je da ostanu u kućama i da će sve biti u redu. Kada su vojna i civilna policija izišle na teren zatekle su blokiranu Gundulićevu ulicu i Baneta Jaglaca u maskirnoj uniformi s hrvatskim samokresom zadjenutim za pojas kako okružen pripadnicima Prvog hrvatskog zdruga poručuje da će braniti svoje pravo da sam sebi dodijeli kadrovski stan i da to što je sam sebi dodijelio stan nije sukob interesa, iako tako tvrdi Upravni sud. Oglasio se i vrhovni zapovjednik Zoka, koji je na teren poslao brigadira Burčula da uspostavi ustavni poredak i donese mu kiticu jaglaca.

Petak

9. 6. 2023.

Počelo je! Strašne vijesti iz Dalmacije sustižu jedna drugu. Nakon što je prognan iz toplog naručja karizmatika Zlatka i njegovih apostola, Marko Livaja dočekan je u Dalmaciji kao heroj. Narod ga je od Zadra do Splita nosio na rukama. Jedino je bilo malo problema oko Šibenika, gdje je svih sedam Funcuta izišlo na magistralu, ali ih je svjetina pregazila i nastavila prema Splitu gdje je na rivi Marko proglašen za kralja Dalmacije. Odlučeno je da će se Marko prozvati Leopardom I., kraljem svih Dalmatinaca, osim onih sedam Funcuta u Šibeniku. Uslijedila je akcija Torcidinih inženjerijskih postrojba koje su zazidale izlaz iz Svetog Roka, Leopard I. posebnim je ukazom zabranio koncert terorističkog vokalno-instrumentalnog sastava Let 3 u Primoštenu. Otkazan je i nastup Zoke i Plenkija na bikijadi u Radošiću, tako da sada nećemo doznati tko je jači.

VIDEO Urnebesni oglasi nasmijat će vas do suza: 'Odričem se svoje žene Ivanke'