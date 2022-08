Otkaz radniku splitske Banovine: 'Neradnike i lažna bolovanja nećemo tolerirati'

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević obavijestili su javnost o otkazu djelatniku Banovine koji nije dolazio na posao. Utvrdili su da zaposlenik Službe za imovinu, koji je blizak Kerumovom HGS-u, nije bio u Hrvatskoj dok je službeno bio na bolovanju. To pokazuje da nije mogao biti na liječničkim pregledima u lipnju i kolovozu.

'Kao što znate, jedan od naših političkih ciljeva je povratak povjerenja u javnu upravu i javne službe. Naše uvjerenje je da je većina zaposlenih u gradskoj upravi i tvrtkama marljiva i da se radi o poštenim i vrijednim radnicima koji dobro obavljaju posao na dobrobit građana. Ipak, u svakom žitu ima kukolja, ima onih koji ne doprinose radu i koji ne poštuju radno vrijeme, a ponekad ni ne dolaze na posao, i baš zato, da vratimo dignitet javnoj upravi i da zaštitimo radnike od neradnika, odlučili smo se uhvatiti u koštac s tim.

'Ovdje se ne radi o nikakvoj političkoj odmazdi jer mi djelatnike dijelimo samo na radnike i neradnike. Za većinu njih niti ne znamo koje su političke opcije, niti nas to zanima. Zbog toga nitko neće biti diskriminiran, niti će imati prednost. Ovdje ima mjesta za sve zaposlenike koji marljivo i pošteno rade svoj posao. Za one koji iskorištavaju sustav mi ćemo naći načina da ne budu više među nama', rekao je Puljak na konferenciji za novinare. Napomenuo je i kako on osobno ne zna radi li se u ovom slučaju o članu HGS-a, javlja Dalmatinski portal.

'Ako i jest, to je čista slučajnost. On se osam dana nije pojavio na poslu, Kao što znate ugovor automatski prestaje ako se ne pojavi pet dana, mi smo pričekali još tri. Osim toga saznalo se da nije u Hrvatskoj. Nakon toga tražio je sporazumni raskid ugovora o radu, na što mi nismo pristali', rekao je gradonačelnik Splita.

Napomenuo je i kako za sada nema drugih sličnih slučajeva, te kako će se sve sumnjive situacije provjeriti. 'Pomoći ćemo onima koji su s razlogom na dugotrajnim bolovanjima, ali lažna bolovanja nećemo tolerirati', zaključio je te dodao kako na mjesto otpuštenog radnika neće nikoga ni zapošljavati jer on ionako godinama nije radio.

Otpušteni radnik ove je godine na poslu bio svega dva mjeseca, a ostalo je pravdao kombinacijom godišnjeg odmora, neplaćenog i bolovanja. Imao je podršku kolegice koja je potvrđivala karticu na poslu umjesto njega, ona je kažnjena zbog teže povrede službeničke dužnosti.

