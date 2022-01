Otac nestalog Mateja: Da ga nađemo pa makar ga morao samo jednom poljubiti...

Nenad Periš, otac 27-godišnjeg Mateja Periša iz Splita koji je nestao u Beogradu, sa sinom se posljednji put čuo u četvrtak oko 17 sati.

- Ništa nije ukazivalo da se će dogoditi ovo što se dogodilo - rekao je Periš za Tanjug. U Beograd je otišao s najboljim prijateljima na doček Nove godine. I prijašnjih godina Novu je godinu slavio izvan Hrvatske, u Pragu, Budimpešti...

Danas je trebao ići kući u Split. No, od petka rano ujutro gubi mu se svaki trag nakon što je s društvom bio u klubu Gotik na Savi.

Otac Nenad zahvalio se policiji Republike Srbije koja stručno radi svoj posao, ali i svima koji mu pomažu.

- Puno je vremena prošlo otkad smo se zadnji put čuli. Nada mi kopni... Tisuće ljudi javilo mi se za pomoć. Od najbližih prijatelja do ljudi koje ne poznajem. Jedan čovjek iz Beograda me zvao, javio mi se i ponudio mi svoj stan na Zelenom vencu, rekao sam mu da ću boraviti kod svoga prijatelja, ali eto... Svima se zahvaljujem na suosjećanju, ali najvažnija je informacija. Informacija je ta koja nas može dovesti do kraja istrage. Zato molim da svi koji nešto znaju da jave najbližoj policijskoj postaji. Da ga nađemo pa makar ga morao samo jednom poljubiti... - rekao je Periš.

Otac je kazao kako je njegov sin mladi čovjek na početku svoga života.

- Završio je Ekonomski fakultet, bivši je vaterpolist, sportaš - s tugom u glasu rekao je otac nestalog mladića.