Otac (35) napravio eksces u karlovačkoj školi, ravnateljica: 'Prijetio je po hodnicima učiteljima i djeci, nije bilo ugodno'

Roditelj dvoje djece jedne osnovne škole u Karlovcu, 35-godišnjak, prošlog je četvrtka sasvim uobičajeno došao po pozivu škole na informacije kako bi vidio kakve su ocjene i ponašanje njegove djece. Učiteljica ga je redovno primila, pokazala mu ocjene i vladanje, a on je sasvim korektno s njom porazgovarao i izašao iz učionice. Međutim, 35-godišnjak je potom otišao do druge učiteljice kako bi i kod nje provjerio stanje njegove djece, na što mu je druga učiteljica odgovorila kako to ona ne može učiniti jer – osim što ima nastavu – za tim nema ni potrebe. Otac je, sve frustriraniji i uporniji, na kraju htio i da njegovo dijete izađe s nastave jer mu se požalilo da ga netko zadirkuje u školi, zbog čega je 35-godišnjak bio odlučan otkriti krivca, a kada je i za to dobio odbijenicu, otac je puknuo.

– Počeo je hodati po školi, bio je vrlo neugodan, psovao je, srećom tamo su bila četiri djelatnika koja su ga zamolila da iziđe jer ne može tako rješavati nesuglasice. On je otišao pa se ponovno ljutit vratio u školu, počeo se unositi u lice, prijetio prstom i djelatnicima i djeci... Bio je veliki odmor, nitko od djece ni djelatnika takve stvari ne mora slušati – ispričala nam je ravnateljica te škole detalje drame koja se odvila unutar prostorija škole prošli tjedan.

Ovu neugodnu situaciju za djelatnike i djecu prijavila je sama ravnateljica nakon što je otac otišao, na što je policija reagirala i uhitila 35-godišnjaka, dok ga je sud na kraju kaznio i sa 700 eura kazne. Nešto šturija varijanta ove priče došla je i od karlovačke policije.

''U četvrtak 24. listopada u prijepodnevnim satima u odgojno-obrazovnoj ustanovi u Karlovcu došlo je do narušavanja javnog reda i mira na način da je 35-godišnjak na osobito drzak i bezobrazan način vikao i galamio na dvije djelatnice ustanove, čime je uznemirio ostale djelatnike i polaznike ustanove te se udaljio iz ustanove. Zbog navedenog je uhićen 29. listopada te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja 35-godišnjak jučer uz optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira doveden na nadležni općinski sud. Nadležni sud ga je kaznio novčanom kaznom u iznosu od 700 eura – izvijestili su.

Nije bilo nikakvog noža u cijeloj priči, uvjerava nas ravnateljica, niti bilo kakvog drugog oružja, ali je bilo dovoljno stresno za djelatnike koji su se našli ''na meti'' ovog ljutitog roditelja.

– Jedna djelatnica je plakala, druga mi je rekla da je povraćala, ljudi imaju psihosomatske reakcije na ovakve situacije. Pa kome je to ugodno? Škole rade po zakonu, pa nismo mi s Marsa pali, to su sve stručnjaci. U ovom konkretnom slučaju visoka kazna možda je i poruka da se ne može tako ulaziti u školu i jurnjavom rješavati nesuglasice. Nadam se će to i javnost shvatiti i da možemo više pričati o lijepim pričama iz naše škole koje su zapravo naša najbolja promocija – kaže nam ravnateljica, navodeći nam primjer Dana znanosti koji je škola održala ove srijede i dovela predavače koji su radili eksperimente i radionice s djecom, a o kojima se, priča nam ravnateljica, ne govori u javnosti.

- Taj roditelj došao je regularno u školu, nije došao nepozvan, ali je neprihvatljivo da prijeti i radi ostale stvari, zbog čega smo mi tako i postupili kako jesmo, a policija je dalje reagirala po svojoj dužnosti. Dobivam upite i da je prijetio nožem, pa to bi bilo prestrašno. Srećom, toga nije bilo. Takve stvari nisu zezancija – objašnjava nam ravnateljica.

