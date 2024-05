Osumnjičeni za ubojstvo malene Danke (2) odlučio progovoriti pred istražiteljima. Oglasila se i majka

Srđan Janković, osumnjičeni za ubojstvo malene Danke (2) u Boru čije tijelo i dalje nije pronađeno, odlučio je progovoriti pred istražiteljima nakon dva mjeseca šutnje. Kako prenosi Blic od izvora u Višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru, Janković je donio odluku da će iznijeti obranu u narednom periodu.

Inače, dvogodišnja Danka Ilić nestala je još 26. ožujka u Banjskom polju kod Bora, a dvije osobe deset dana nakon potrage uhićene su zbog sumnje da su djevojčicu udarili automobilom, a potom njeno tijelo stavili u gepek vozila i odnijeli na deponij. Iako je drugoosumnjičeni Dejan Dragijević opisao što se dogodilo, njeno tijelo i dalje nije pronađeno. Otac Dejana Dragijevića jučer je izašao iz pritvora, navodi nadalje Blic.

- Bilo mi je teško. Izgubio sam sina i suprugu. Vratio sam se u praznu kuću. Nitko me nije dočekao. Jedan od zatvorenika pokušao me istući. Srećom, spriječili su ga. Ispitivali su me, išao sam na poligraf. Prvi put sam pao na poligrafu. Pitali su me svakakva glupa pitanja - od toga jesam li ja kopao i premještao tijelo do toga gdje je to dijete. Ništa ne znam - ispričao je ranije, a oglasila se i majka malene Danke te demantirala da je otišla u Njemačku.

- Nisam nigdje išla, tu sam. Ljudi su me zvali u dva sata iza ponoći i maltretirali me i prijetili, morala sam više puta mijenjati broj - ispričala je.

Više javno tužiteljstvo u Zaječaru dobilo je rezultate DNK vještačenja koji su pokazali da u automobilu, za koje se vjerovalo da su ga osumnjičenici koristili kada su udarili Danku, nisu pronađeni njezini biološki tragovi.

