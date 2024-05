Otac osumnjičenog za ubojstvo Danke pao na prvom poligrafu: 'Pitali su me svakakva glupa pitanja'

Radoslav D., otac Dejana D. osumnjičenog za ubojstvo dvogodišnjakinje Danke Ilić u Srbiji, izašao je danas iz pritvora u kojem je bio zbog postojanja sumnje da je sinu pomogao riješiti se tijela djevojčice. U zatvoru je, kako je kazao u izjavi za medije, proveo dva mjeseca.

"Bilo mi je teško. Izgubio sam sina i suprugu. Vratio sam se u praznu kuću. Nitko me nije dočekao", rekao je Radoslav te se detaljnije osvrnuo na vrijeme provedeno u pritvoru: "Jedan od zatvorenika pokušao me istući. Srećom, spriječili su ga. Ispitivali su me, išao sam na poligraf. Prvi put sam pao na poligrafu. Pitali su me svakakva glupa pitanja - od toga jesam li ja kopao i premještao tijelo do toga gdje je to dijete. Ništa ne znam", prenosi Blic.

On smatra kako njegovi sinovi nisu umiješani u ubojstvo djevojčice. "Iskreno, ja mislim da je sve ovo namještaljka, netko nam je sve ovo namjestio, ali je sad gotovo", kaže.

Podsjetimo, djevojčica Danka nestala je 26. ožujka kod Bora, a policija je nakon deset dana uhitila Srđana i Dejana za koje se sumnja da su je udarili automobilom, a potom njezino tijelo odnijeli na deponij. Pretražen je niz lokacija, no tijelo dvogodišnjakinje nije pronađeno. Dejanov brat Dalibor D. preminuo je 7. travnja u policijskoj postaji. Njihova majka preminula je 15. svibnja.

Više javno tužiteljstvo u Zaječaru dobilo je rezultate DNK vještačenja koji su pokazali da u automobilu, za koje se vjerovalo da su ga osumnjičenici koristili kada su udarili Danku, nisu pronađeni njezini biološki tragovi.