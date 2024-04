Oštra Orbanova poruka: Ovo je još jedan čavao u lijes Europske unije

Mađarski premijer Viktor Orban oštro se na platformi X osvrnuo na pakt o migracijama, paket od deset zakonodavnih akata kojima se reformira europska migracijska politika i politika azila. Pakt o migracijama usvojili su zastupnici Europskog parlamenta u srijedu na plenarnoj sjednici u Bruxellesu. Preostalo je još da ovaj zakonodavni paket potvrdi Vijeće EU-a, što se očekuje krajem ovoga mjeseca, a stupa na snagu nakon objave u Službenom listu. Izglasane uredbe bi se trebale početi primjenjivati za dvije godine. Države članice imaju također dvije godine da u svoja nacionalna zakonodavstva uvedu izmjene direktive o uvjetima prihvata.

"Migracijski pakt još je jedan čavao u lijes Europske unije. Jedinstvo je mrtvo, sigurnih granica više nema. Mađarska nikada neće pokleknuti pred masovnim migracijskim ludilom! Potrebne su nam promjene u Bruxellesu kako bismo zaustavili migracije", poručio je Orban.

The #MigrationPact is another nail in the coffin of the European Union. Unity is dead, secure borders are no more. Hungary will never give in to the mass migration frenzy! We need a change in Brussels in order to #StopMigration !https://t.co/wxV9Y6OARo