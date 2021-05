Stižu zadnji dijelovi Pelješkog mosta: Ostalo još manje od 900 metara da se spoje dva dijela juga RH

Na putu u Hrvatsku kenuo je iz Kine brod “Development Way” koji, prema podacima Hrvatskih cesta (HC), na gradilište Pelješkog mosta dovozi posljednja 24 segmenta čelične rasponske konstrukcije mosta. A to znači da je proizvodnja dijelova za Pelješki most u kineskim pogonima završena i da je u biti taj most koji će povezati dva dijela Hrvatske gotov te da još samo treba spojiti svih 165 segmenata od jedne do druge obale, ukupne dužine 2440 metara.

Tako će ovih dana odnosno početkom lipnja, kad “Development Way” stigne prvo u Ploče pa zatim u Malostonski zaljev, Pelješki most biti, doduše još u dijelovima, potpuno u Hrvatskoj. To će se dogoditi nakon nešto manje od tri godine otkako je China Road and Bridge Corporation uveden u posao građenja tog najvažnijeg hrvatskog infrastrukturnog projekta i unatoč pandemiji koronavirusa zbog koje je na jedno vrijeme u Kini bila zaustavljena proizvodnja dijelova Pelješkog mosta.

Montirano 1550 metara

Do danas je na gradilište mosta iz Kine dovezen 141 segment čelične rasponske konstrukcije. Na samom početku gradnje mosta za potrebe njegova utemeljenja u više isporuka iz kineskih pogona dovezeno je i 150 pilona od kojih su dva bila testna. U HC-u su kažu da je dosad na stupove mosta postavljeno 107 segmenata (podaci od petka popodne), a da se do kraja tjedna očekuje postavljanje još dva segmenta.

Tako je, prema tim podacima, ukupna dužina trenutačno montiranih segmenata 1550 metara, što znači da je ostalo manje od 900 metara, točnije 890 metara, da se mostom spoje dva dijela Hrvatske. S jedne strane ukupna duljina montiranih segmenata mosta trenutačno iznosi 300 metara, a s druge, pelješke strane 220 metara. Punom parom se radi i na postavljanju kosih zatega koji preko pilona na središnjem dijelu mosta pridržavaju čeličnu gredu. U Cestama nam otkrivaju da je dosad postavljeno 30 od ukupno predviđenih 60 pari zatega. A to bi po stupnim mjestima bilo – osam pari zatega na S5, četiri para na S6, po šest pari na S7 i S8, dva para na S9 i četiri para na S10.

Podsjetimo, most sadrži 12 stupova, koji su označeni kao S2 do S13 i dva krajnja stupa – upornjaka s oznakama U1 i U14. Stupovi S5 do S10 dižu se iznad rasponskog sklopa kao piloni – nosači kosih zatega.

Na mostu će inače biti ugrađeno ukupno 184 tone kosih zatega. Te zatege su duge od 32,5 do 137 metara i sidre se u čeličnu gredu u sredini, između voznih trakova.

– Gradnja napreduje planiranom dinamikom zahvaljujući dobroj organizaciji i koordinaciji između Hrvatskih cesta i izvođača čime sam izrazito zadovoljan. Zahvaljujući dosadašnjim iskustvima i punom angažmanu Hrvatskih cesta svaki je problem riješen, osigurana je kvaliteta nadzornog vođenja projekta, a izvođač radova povećao je kapacitete radne snage – kaže predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Uskoro i čvor Brijesta

Usporedo s radovima na mostu, na kojem bi zadnji segment trebao biti montiran potkraj rujna, odnosno do početka listopada, i pristupne ceste sve više poprimaju svoje konture, pogotovo se to odnosi na zahtjevne objekte na njima. Tako se na dionici od Duboke do Sparagovića, koju gradi Strabag, primjerice, na 2,4 kilometra dugom tunelu Debeli brijeg, koji je probijen još lani u prosincu, sad izvodi hidroizolacija, a izvedeno je i 48 betonskih kampada (dužina potpornog dijela zida između dvije radne spojnice ili dilatacije) tunela.

Također je završen na toj dionici i iskop tunela Kamenice. Na stonskoj obilaznici i dionici Sparagovići - Papratno - Doli, koje gradi Avax, iskop glavne cijevi tunela Polakovica došao je do 900 metara, a servisne cijevi do 880 metara, dok je glavna cijev tunela Supava probijena 370 metara, a servisna 260 metara.

U brodogradilištu Brodosplit pak dosad su završena i spremna za transport četiri segmenta mosta Ston. Uza sve to, uskoro bi se trebao početi graditi i čvor Brijesta na pristupnoj cesti Pelješkom mostu.

VIDEO Pelješki most - gradilište