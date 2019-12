Oslobođen optužbi za nasilje jer je supruga odbila svjedočiti

Općinski sud u Varaždinu oslobodio je 58-godišnjaka iz Varaždinske županije kojeg je policija prijavila za nasilje u obitelji. Bio je optužen da je 30. lipnja oko 18 sati došao na polje na kojem se nalazila njegova supruga i počeo je vrijeđati pogrdnim riječima, da bi je potom i fizički napao, gurnuo rukama, bacio na pod i pritiskao.

Otišao je, a oko 22.30 sata pokušao je ući u spavaću sobu u kojoj se supruga zaključala. Nastavio je vikati i prijetiti, na hodniku je razbio teglu s cvijećem, ušao u dnevni boravak i razbacao stvari, istrgnuo televizor sa zida i bacio ga na pod, čime je, piše u prijavi, suprugu uznemirio i povrijedio joj dostojanstvo te izazvao osjećaj straha i uznemirenosti.

On se ne smatra krivim za prekršaj. Ispričao je da su tog dana on i supruga otišli su u vrt i primijetili su da im je netko ukrao povrće. Kako to nije bila prva krađa, a uvijek su se događale vikendom, posumnjao je da im to susjedi vikendaši uzimaju povrće. Riješio je tu noć prespavati u kamp kućici u vrtu i pokušati uloviti susjede na djelu, na što je supruga počela negodovati misleći da će dovesti "nekakvu ženu", što, branio se, uopće nije bilo točno jer su već 25 godina skupa i nikad se nije dogodilo da bi bio u vezi s bilo kojom drugom ženom.

Počeli su se svađati, vrijeđati i psovali, a prilikom natezanja oko kosilice koju je ona htjela odvući kući, a on ostaviti na vrtu, supruga je, ispričao je, pala na zemlju. Podigla se i uhvatila ga za radni kombinezon, a on se branio vičući " u pomoć!", nadajući se da će ga čuli susjedi i posvjedočiti da nije on taj koji je nasilan. No, susjedi se nisu pojavili, pa je supruga otišla kući. On je još nekoliko sati "dežurao" u kamp-kućici, a kad su susjedi otišli, vratio se kući i naletio na zaključana ulazna vrata. Uspio je ući u kuću kroz otvorena kuhinjska vrata i htio upaliti svjetlo, a kako se prekidač se nalazi iza televizora, nenamjerno je dotaknuto televizor koji je pao na pod. Revoltiran, bacio je i policu koja se nalazila ispod televizora.

Zatražio je od supruge da mu dozvoli da barem uzme stvari jer je ujutro morao ići na put. Rekla mu je da ih može uzeti samo uz dolazak policije. - Lijepo su se tvoje k.......e naučile - uzvratio joj je, misleći na njezine prijateljice. Moguće da je u ljutnji još nešto rekao, no puno je vremena prošlo, pa se sad ne može sjetiti. Prespavao je u kamionu i ujutro otišao na put. Prošao je granicu i već bio u Sloveniji kad ga je nazvao netko iz policijske postaje i rekao da treba s njim obaviti razgovor. Odvozio je rutu preko nekoliko država, a odmah po povratku u Hrvatsku javio se policiji koja ga je uhitila.

Odnosi između supruge i njega inače su dobri, kazao je, osim što mu zna predbacivati veze s drugim ženama, i to neosnovano. Kao vozača ga kod kuće nema po mjesec ili dva, a to onda to kod nje izaziva ljubomoru, branio se. Nakon što je sve to ispričao, sud ga je oslobodio jer je supruga odbila svjedočiti, a drugih svjedoka i dokaza nema. S obzirom na to da je okrivljenik oslobođen optužbe, trošak ovog postupka pada na teret – proračuna.