Osječko-baranjska traži zatvaranje škola na svom području

Upravni odjel za obrazovanje Osječko-baranjske županije u popodnevnim satima od ministra obrazovanja Radovana Fuchsa zatražilo je da u cijeloj županiji sve obrazovne ustanove prijeđu na dva modela održavanja nastave - mješoviti i online.

Naime, kako objašnjavaju u svojem dopisu takav zahtjev temelji se na narušenoj epidemiološkoj slici županije pa bi takvim mjerama pokušali pridonijeti poboljšanju. Naime iz županije traže da učenici od 1. do n4. razreda Osnovnih škola nastavu prate u školi, učenici od 5. do 8. razreda mješovitim modelom. To znači da bi dva tjedna pohađali nastavu u školi, a dva tjedna istu pratili online.

VIDEO: Božinović najavio nove mjere: "Ograničavaju se okupljanja na 25 osoba, zatvaraju se noćni klubovi, a kafići smiju raditi do 22."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odjel za obrazovanje za srednjoškolce Osječko- baranjske županije traži oni prijeđu na online nastavu, a za one učenike koji imaju praktični dio da im se samo praksa nastavi održavati u školi. Iako je Osječko-baranjska županija takav zahtjev uputila Ministarstvu, odluku o zatvaranju škola u pojedinoj županiji ne donosi ministar nego je već s početkom školske godine dogovoreno da ravnatelj svake pojedinačne škole od lokalnog stožera može dobiti suglasnost o prelasku na određeni model, štoviše u Osječko-baranjskoj županiji od početka školske godine 11 je obrazovnih ustanova koje nastavu održavaju po B-modelu tj. mješovitoj nastavi (online i učenje u školi) među kojima je i I. gimnazija, II. gimnazija, osnovna škola kralja Tomislava.



U istoj je županiji, također, već osam obrazovnih ustanova koje od početka školske godine prate nastavu po C modelu - isključivo online nastavi. Kao što su Osnovna škola Silvije Strahije Kranjčević, Srednja škola Donji Miholjac, Ekonomska škola braće Radić Đakovo, gimnazija A.G. Matoš.

Drugim riječima, želi li Osječko-baranjska županija mijenjati modele nastave svaki ravnatelj svake pojedinačne škole tu odluku mora donijeti u suradnji s lokalnim stožerom koji bi najbolje trebao poznavati situaciju na terenu. Isto tako, ravnatelj u suradnji s lokalnim stožerom u slučaju poboljšanja epidemiološke slike donosi novu odluku u povratku učenika u školu, a o tome tek obavijestiti ministra obrazovanja.

VIDEO: Markotić objasnila koje su moguće teške posljedice bolesti COVID-19