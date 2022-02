Osječani su Brnadu znali kao uličnog pjevača: 'Uvijek je bio tih i miran. Boja njegova glasa privukla bi poglede'

Roman Brnada (37) uhićen je zbog ubojstva 67-godišnje žene koje se dogodilo u nedjelju popodne u Rijeci. U Osijeku je živio od 2009. godine i to nekih 10 godina, nakon čega su se on i supruga vratili u Zagreb te potom otišli živjeti u Rijeku.

Brojni Osječani su ga poznavali kao uličnog pjevača, a znali su ga susretati u Kapucinskoj ulici u kojoj je uglavnom pjevao crkvene pjesme. Često su ga znali viđati u naselju Jug 2 gdje je zabavljao prolaznike sa svojom pjesmom.

VIDEO: Ubojstvo u Rijeci: U kafiću u centru grada muškarac ubio ženu

Djelatnik lokalnog kafića potvrdio za Glas Slavonije da ga je često viđao u tom kvartu.

- Dolazio je i k nama u kafić, popio bi kavu ili pivo. Nekad bi došao sa ženom, nekad bez nje. Živio je negdje u gradu, a redovito je svirao ovdje na Jugu 2. Nisam ga vidio godinama, a sjećam se da je uvijek bio tih i miran. Boja njegova glasa privukla bi poglede prolaznika, a od milodara koji su mu udijelili je i živio, koliko ja znam. Vjerujte da ste me sad šokirali kad ste mi rekli da je to on - ispričao je Osječanin.

Podsjećamo, Brnada je uhićen zbog ubojstva žene u Rijeci. Danas su ga vodili na ispitivanje na kojem se jedva svladao. Pokušao se istrgnuti i skočiti kroz prozor, pri čemu su ga zaustavila trojica policajaca.