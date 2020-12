Organizatori koncerata u Švicarskoj razmišljaju o obveznom cijepljenju

Švicarski organizatori koncerata su rekli da razmišljaju da za posjetitelje cijepljenje protiv covida-19 bude obvezno i tako omoguće održavanje festivala i koncerata.

"Cijepljenje bi moglo postati jedna od mjera koje bi omogućile dolazak na priredbe", rekao je LaStefan Breitenmoser, generalni direktor Strukovne udruge švicarskih organizatora koncerata, priredbi i festivala za list SonntagsBlick.

Dodao da je potrebno skupiti više informacija o zaštiti cjepiva protiv virusa.

Kampanja cijepljenja protiv covid-19 je počela u srijedu u Švicarskoj dok u zemlji s 8,6 milijuna stanovnika ima više od 425.000 slučajeva zaraze i oko 6500 umrlih od početka pandemije.

Foto: Bodo Schackow/DPA/PIXSELL 08 August 2020, Thuringia, Erfurt: The Swiss pop singer Beatrice Egli will perform at a summer open air in the Steigerwaldstadion. This is a so-called picnic ceiling concert. Photo: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa /DPA/PIXSELL

Cijepljenje je besplatno i nije obvezno.

Švicarska nogometna liga je navela da još razmatra tu mjeru.

"To je vrlo osjetljivo pitanje i nameće etička pitanja", rekao je za SonntagsBlick Philippe Guggisberg, zadužen za komunikacije Švicarske nogometne lige.

Odvjetnica Ingrid Ryser je u ime ministarstva zdravstva i pravosuđa rekla o cijepljenju kao putovnici za spektakle "u načelu nije nezakonito drugačije postupati s cijepljenima i onima koji nisu cijepljeni".

Ryser je izjavila za taj list da je "prerano reći u kojem kontekstu bi bilo dozvoljeno drugačije tretirati cijepljene od necijepljenih osoba".