Plenković o promjeni stava Viktora Orbana: 'Nadam se da je to kraj takve prakse'

Mađarski premijer Viktor Orban jutros je u Bruxellesu shvatio da ipak ne može sam protiv svih. Svih ostalih 26 šefova država i vlada željelo je da se financiranje Ukrajine s 50 milijardi eura do 2027. provede kroz proračun Europske unije, ni izvan ni pored njega, nego baš kroz europski proračun. Orban je to mjesecima blokirao. Ali, danas je na izvanrednom summitu Europskog vijeća, sazvanom u Bruxellesu samo zbog tog pitanja, ipak popustio. Pristao je na financiranje Ukrajine s 50 milijardi eura kroz europski proračun, nije dobio ništa vidljivo zauzvrat, a iz usta niza europskih kolega čuo je takve kritike kao što je bila ona koju je izgovorio novi poljski premijer Donald Tusk: - Orban prijeti našoj sigurnosti i to je potpuno neprihvatljivo!

- Kod 26 lidera nije bilo ni trunke dileme, Mađarska je imala neku drugu poziciju, ali je evoluirala i jutros smo postigli suglasnost. Ja se nadam da je to kraj takve (Orbanove, op.a.) prakse, ali to ćemo tek vidjeti - komentirao je na kraju summita premijer Andrej Plenković. Na pitanje je li Orban dobio kakav ustupak zauzvrat, dodao je kako on to nije primijetio.

Kao i obično, ključni državnici koji su slomili Orbanovu blokadu bili su oni iz nekoliko najvećih zemalja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz, talijanska premijerka Giorgia Meloni sjeli su u neki sporedni sobičak zgrade Europa, u kojoj se održavaju summiti u Bruxellesu, i nagovorili Orbana da popusti. Bili su tu još i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Kasnije su se toj grupi, jezgri slamanja Orbanove blokade, pridružili poljski premijer Tusk, nizozemski Mark Rutte i belgijski Alexander De Croo.

U izjavama nakon summita mnogi su lideri naglašavali da je ovo važna odluka za Ukrajinu, ali i za Europsku uniju jer je pokazala da zna održati jedinstvo svih 27 država članica. Mnogi su naglasili da se nadaju da će ovakva pozitivna odluka pomoći Sjedinjenim Američkim Državama da prevladaju blokadu koja postoji u Kongresu po pitanju daljnjeg financiranja američke pomoći Ukrajini.

Na temelju Komisijinih godišnjih izvješća o provedbi financijske pomoći Ukrajini, Europsko vijeće svake će godine raspravljati o tome i davati smjernice. “Bude li potrebno, za dvije godine Europsko će vijeće pozvati Komisiju da predloži reviziju u kontekstu novog Višegodišnjeg financijskog okvira”, kaže se u zaključcima summita. To je jedino mjesto za koje se Viktor Orban može uhvatiti i tvrditi da je dobio ustupak. Ali to je daleko od onoga što je zapravo tražio kao ustupak. On je tražio da se svake godine iznova odlučuje o provedbi financijske pomoći Ukrajini i da se odlučuje jednoglasno, što bi značilo da svake godine ima priliku iznova prijetiti vetom. To nije dobio. Može reći da je dobio šansu za reviziju financijske pomoći Ukrajini nakon dvije godine. Ali u toj mogućoj reviziji ne bi trebao imati pravo veta.

- Ovo je ogroman uspjeh za europsku sigurnost. Najveći gubitnik ovog summita EU je Viktor Orban. Odustao je od veta, nije dobio ništa zauzvrat i sada je potpuno izoliran među šefovima država i vlada. Isplatio se čvrst stav država članica prema Mađarskoj. Lekcija ovog summita je da se Orbana može uvjeriti samo pritiskom i čvrstom rukom - komentirao je Daniel Fruend, njemački zastupnik u Europskom parlamentu iz redova zelenih, jedan od najvećih kritičara Orbana u Bruxellesu. On i dalje inzistira na tome da se Mađarskoj oduzme pravo glasa u Vijeću EU i zamrznu sve isplate iz europskog proračuna “sve dok demokracija i vladavina prava ponovo ne prorade u Mađarskoj”. Ali, za takvo kažnjavanje Orbana uvijek je više apetita bilo među europarlamentarcima, a manje među državama članicama u Vijeću, tako da nije izgledno da će se ići u kažnjavanje Orbana nakon ove epizode koja je ipak završila njegovim popuštanjem.

Summit u Bruxellesu odvijao se uz buku prosvjednika u pozadini. Bili su to prosvjedi seljaka zbog europske politike zelene tranzicije koja im, kažu, otežava život i rad. Komentirajući te prosvjede, mađarski premijer Orban izjavio je da seljaci prosvjeduju jer se njihov glas ne čuje i ne uzima ozbiljno u obzir u odlukama europskih lidera. Postojeće europske lidere treba mijenjati, dodao je Orban. Novinari su ga pitali znači li to da treba i njega mijenjati. Da, ako mađarski narod tako odluči, odgovorio je Orban, ali odmah naglasio da misli na sve ostale, samo ne na sebe. - Trebamo pronaći lidere koji zaista predstavljaju građane - poručio je. Ovi lideri, koji su ga nagovorili da odustane od blokade dugoročne financijske pomoći Ukrajini, očito mu se ne sviđaju.

Osim pomoći Ukrajini, revizija sedmogodišnjeg proračuna Unije predviđa i 10 milijardi eura za države članice u suzbijanju ilegalnih migracija te 2 milijarde eura pomoći zemljama zapadnog Balkana.

