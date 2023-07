Optužno vijeće odbilo obranu Josipe Čuline ex Rimac: Tajno snimljeni razgovori neće biti izdvojeni

Na sjednici prije gotovo mjesec dana, obrana Josipe Čuline (ex Rimac) tražila je da se iz spisa kao nezakoniti izdvoje nalozi za tajno praćenje i prisluškivanje te sve ono što je iz njih proizašlo, a to su poruke i razgovori koji su transkribirani na više od tri milijuna stranica.

Obrana Josipe Rimac tvrdila je kako se radi o masovnom prisluškivanju, te da je USKOK za prisluškivanje nekih mobitela trebao uputiti zahtjev za međunarodnom pravnom pomoći, a zahtjevu za izdvajanjem nezakonitih dokaza pridružile su se i druge obrane. USKOK s druge strane tvrdi da su svi dokazi zakoniti. Nakon odluke optužnog vijeća, obrana Josipe Čuline (ex Rimac) najavila je žalbu o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud (VKS). To znači da odluka o pravomoćnosti optužnice neće biti donesena još neko vrijeme, vjerojatno do početka iduće godine.

VEZANI ČLANCI

Kada je optužnica u veljači 2022. podignuta, bilo je optuženo 27 osoba. Sada ih je na optuženičkoj klupi 16, jer je njih 11 priznalo krivnju te se nagodilo s USKOK-om. Među optuženima je osim Josipe Rimac i Gabrijela Žalac , a ovaj krak afere Vjetroelektrane bavi se nezakonim zapošljavanima i namještanjem prolaska na državnim ispitima.

VIDEO Buknuo požar u blizini Šibenika, evakuacija u tijeku