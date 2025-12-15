Naši Portali
PRISILA PREMA PRAVOSUDNOM DUŽNOSNIKU

Optužen jer je prijetio sutkinji dok je izlazio iz sudnice

Natpisi ustanova na zgradi Županijskog suda u Splitu
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
15.12.2025.
u 10:39

Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da mu se istražni zatvor produlji.

Za pokušaj prisile prema pravosudnom dužnosniku optužen je 34- godišnjak protiv kojeg je ODO Split podigao optužnicu. Tereti ga se da je 19. studenoga dok je izlazio iz sudnice, u kojoj se održalo ročište, na kojem je sudjelovao, zaprijetio sutkinji.

Tužiteljstvo navodi da je 34-godišnjak želio natjerati sutkinju da donese presudu u njegovu korist, pa joj je prijetio, kako bi je prisilio da mu izrekne oslobađajuću presudu. Zbog prijetnje upućene sutkinji 34-godišnjak je uskoro uhićen te ispitan, a na koncu je završio iza rešetaka splitskih Bilica. Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da mu se istražni zatvor produlji. 

