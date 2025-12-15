Optužen jer je prijetio sutkinji dok je izlazio iz sudnice

Za pokušaj prisile prema pravosudnom dužnosniku optužen je 34- godišnjak protiv kojeg je ODO Split podigao optužnicu. Tereti ga se da je 19. studenoga dok je izlazio iz sudnice, u kojoj se održalo ročište, na kojem je sudjelovao, zaprijetio sutkinji.

Tužiteljstvo navodi da je 34-godišnjak želio natjerati sutkinju da donese presudu u njegovu korist, pa joj je prijetio, kako bi je prisilio da mu izrekne oslobađajuću presudu. Zbog prijetnje upućene sutkinji 34-godišnjak je uskoro uhićen te ispitan, a na koncu je završio iza rešetaka splitskih Bilica. Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da mu se istražni zatvor produlji.