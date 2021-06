Oporba pregovara o koaliciji da spriječi Bobanovu većinu

HDZ-ove muke sa svjetonazorski raznolikim koalicijama, formiranim samo kako bi se naštetilo njihovim kandidatima, nisu prestale s lokalnim izborima. Potvrđuju to kuloarske informacije iz Splitsko-dalmatinske županije, u kojoj je za župana izabran HDZ-ov Blaženko Boban, no kako sada stvari stoje, njegova će stranka vrlo teško do većine u Županijskoj skupštini.

Želi li osigurati većinu, stranka će, uz svog “starog” partnera HGS, ovdje morati koalirati s Domovinskim pokretom, a u toj stranci nisu pretjerano skloni ulaziti u kombinaciju sa Željkom Kerumom, koji je u kampanji za župana javno govorio kako se kandidirao samo kako bi naštetio Škorinoj stranci.

HDZ s Kerumom u skupštini ima 22 ruke, a trebaju im još dvije do većine, no nju bi mimo HDZ-a i HGS-a mogle sklopiti i druge stranke, ako se udruže bez obzira na ideološke razlike.

“Bobanov protočni bojler”

A u ponedjeljak se neslužbeno moglo čuti kako se o takvoj mogućnosti naveliko pregovara. Iz više izvora doznajemo kako su se predstavnici Koalicije ZA koju vodi Ante Pranić, Most, Centar, Domovinski pokret i SDP prije nekoliko dana sastali upravo s ciljem da pokušaju dogovoriti većinu mimo HDZ-a i HGS-a. Ideja je da se uđe u suradnju koja bi, kažu sugovornici iz ovih stranaka, vratila legitimitet Skupštini “koja je do sada funkcionirala kao protočni bojler Blaženka Bobana”.

Podrazumijevalo bi to dogovor oko nekoliko za županiju bitnih stvari, poput izglasavanja proračuna, prostornog plana, sistematizacije, planova županijskih službi… Neslužbeno se isto tako čuje kako su sve stranke koje su bile na sastanku spremne i podržati takvu inicijativu, izuzev Domovinskog pokreta koji se još dvoumi, i to zato što bi u toj varijanti morao surađivati sa SDP-om, iako su u sličnu suradnju s tom strankom ušli u susjednoj Šibensko-kninskoj županiji.

– U rukama Domovinskog pokreta sada je de facto sudbina Ante Sanadera, glavnog kadrovika u HDZ-u – komentiraju naši izvori, podsjećajući tako na činjenicu da će se politika šefa HDZ-ove županijske organizacije uskoro testirati na unutarstranačkim izborima u HDZ-u.

Paralelno, iz HDZ-a je puštena priča kako oni već imaju osigurane tri ruke za većinu u Skupštini, što u fokus vraća Domovinski pokret, no u vrhu ove stranke kažu kako bi im suradnja s Kerumom bila vrlo teško prihvatljiva. S druge strane, nije im, kažu, lako ni ući u kombinaciju s Rankom Ostojićem, a među sudionicima spomenutog sastanka može se čuti kako su predstavnici Domovinskog pokreta ondje potezali ideološke teme koje nemaju veze sa županijom, nastojeći demotivirati SDP za ovakvu suradnju.

Škorini bi nove izbore...

Iz SDP-a Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak su tvrdili kako oni ne planiraju biti dio skupštinske većine, iako su si stranke nakon sastanka uzele nekoliko dana da prihvate ili odbiju “antihadezeovsku većinu”. To bi moglo značiti da je Domovinski pokret uspio u nakani da u startu demotivira SDP za ovakvu kombinaciju, ali i da SDP taktizira kako bi ovu stranku izveo na čistac i prisilio je da javno prihvati ili odbije mogućnost “antihadezeovske koalicije”, koja bi dobrano mogla zagorčati život županu Bobanu.

Kako će se stvari rasplesti, vidjet će se najkasnije na konstituirajućoj sjednici Županijske skupštine, na kojoj i tri opcije – Koalicija ZA, Most i Centar planiraju predložiti svog kandidata za šefa Skupštine, a kontra kandidatu HDZ-a i HGS-a, odnosno Keruma. Ono što je jasno je da taj kandidat očito neće biti službeno predložen od SDP-a, a što bi Domovinskom pokretu moglo olakšati ili otežati donošenje konačne odluke, ovisno o tome kakve su im doista namjere.

Dio naših sugovornika vjeruje kako će Škorina stranka u ovoj županiji ostati sa strane i tako isprovocirati nove izbore za Županijsku skupštinu, no iz Domovinskog pokreta uzvraćaju kako oni ne pristaju na tezu da će, dođe li do toga, oni biti jedini krivac za ponavljanje izbora.

