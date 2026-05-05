Opet dojave o bombama u Zagrebu: Policija pregledava urede Možemo i Grada

Zbog nove dojave o bombama policija je stigla u zagrebačku Gradsku upravu. U dojavi se prijeti aktiviranjem bombi na trima lokacija u Zagrebu – Gradskoj upravi, sjedištu stranke Možemo i na jednoj lokaciji u Novom Jelkovcu. Policija na mjestu događaja provodi preglede, javlja Index.

Riječ je o dojavama kakve su već u više navrata stizale. U pravilu su se odnosile na navedene tri lokacije, a sve dosadašnje bile su lažne. Podsjećamo, uz ove dojave, u proteklim tjednima stizao je niz dojava o bombama u školama i drugim institucijama, no one su prestale nakon što su uhićena trojica mladića, od kojih dvojica maloljetna. Terete ih za terorizam, a dvojici je određen istražni zatvor.