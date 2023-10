Ogulinci protiv otimanja planinarskih domova

Lijepo vrijeme za vikend izmamilo je brojne planinare u prirodu, u pohod na hrvatske planine i obilaske planinarskih domova o kojima skrbe. I veliki je broj Ogulinaca i njihovih gostiju krenuo na njihovu najdražu planinu Klek, kolijevku hrvatskog planinarstva i to u znak prosvjeda zbog novog zakona koji im planinarske domove može oduzeti. Na izlet na Klek pozvao ih je ovu nedjelju gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović kao svojevrsni prosvjedni uspon u koji se uključio i prvi čovjek Ogulina, dajući tako podršku planinarima i njihovoj inicijativi i primjedbama koje su dali na zakon jer ne žele da planinarski domovi prijeđu pod upravljanje Karlovačke županije. Podsjetimo, po novom zakonu o planinarskim bi domovima skrbila lokalna samouprava, točnije županije, koje bi onda raspisivale koncesije za zakup domova diljem Hrvatske. Planinari tu vide klopku u kojoj će ostati bez domova, dakle bez mogućnosti, ne dobe li koncesiju, da koriste domove za okrepu ili noćenje. Godinama se skrb planinara o domovima temelji na solidarnosti i volonterizmu jer planinari sami i po lošem vremenu odlaze u planine uređivati objekte, popravljati, obnavljati, stvarati uvjete da kolege mogu ondje boraviti bez ikakve naknade.

Domitrović je već više puta javno, a i sada u svom pozivu planinarima, kazao da planinarski dom na Kleku već više od šest desetljeća grade i održavaju planinari.

– Svaku ciglu, crijep, drvenu gredu na svojim leđima su donijeli na Klek. Sada, prijedlogom ovog zakona, država im oduzima dom i daje ga na upravljanje županiji koja će raspisati javni natječaj za koncesiju nad njime. Na taj natječaj će se moći javiti bilo tko. U najboljem slučaju javit će se samo planinarsko društvo, međutim i oni će morati županiji plaćati neki godišnji iznos za koncesiju, što znači da će imati neki trošak koji će morati naplatiti krajnjim korisnicima, a to su planinari. No, u najgorem slučaju na natječaj će se javiti netko zlonamjeran, kome je jedini cilj zaraditi novac, koji neće održavati dom, nego će naplaćivati planinarima sve što stigne dok mu to bude isplativo. Već imamo takvih primjera u Hrvatskoj gdje domovi leže zaključani, derutni, devastirani. Na natječaj bi se mogao javiti netko tko namjerava dom koristiti u privatne svrhe, kao vikendicu, a za ostale korisnike ga držati zaključanim. U svakom slučaju ishod će za planinare biti nepovoljan – strahuje Dalibor Domitrović koji je i sam planinar i daje punu podršku Hrvatskom planinarskom savezu u nastojanjima da utječu da se takav zakon ne usvoji. Domitrović smatra da upravljanje Planinarskim domom na Kleku treba biti povjereno Hrvatskom planinarskom društvu Klek Ogulin koje ga je do sada gradilo i održavalo, a vlasništvo nad domom treba prenijeti na Grad Ogulin.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Uplakana trudna radnica Drava Internationala: 'Kamo ću se ja vratiti ako se zatvori''