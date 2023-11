Oglasili se iz policije: Provodimo aktivnosti oko uzvika 'Za dom spremni' u Koloni sjećanja

Ovogodišnja Kolona sjećanja u Vukovaru okupila je oko 150.000 ljudi iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva, a gotovo cijela je prošla u najbolje redu. Međutim, mogli su se čuti i sporadični uzvici „za dom spremni“, nacističko dizanje ruku kao pozdrav, niz zastava s prvim bijelim poljem na grbu Hrvatske i slično. Slijedom svega toga iz policije poručuju kako za njih ovogodišnja Kolona sjećanja nije još gotova jer provode izvide u svezi uzvika „za dom spremni“ kako bi utvrdili tko je uzvikivao taj ustaški pozdrav.

- MUP je nadzirao cijeli događaj te provodimo aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti vezane uz tu situaciju – kratko je na novinarsko pitanje odgovorio glasnogovornik PU vukovarsko – srijemske Dragoslav Živković.

Treba znati i kako je MUP, kao i svake godine, cijelu Kolonu sjećanja nadzirao i snimao. Poslije svega što je prethodilo ovogodišnjoj Koloni sjećanja tako se nešto moglo i očekivati tako da su obilježja HOS-a nosili i oni koji to nikada nisu, a među njima i oni koji niti ne znaju što HOS znači. Inače, na predstavljanju službenoga plakata Grada Vukovara za ovogodišnje Dane sjećanja, a koji je izazvao brojne reakcije, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava pozvao je i one koji bi u Vukovaru „mjerili kukuruz“ da toga dana ne dolaze u grad.

Isto tako tada je pozvao i one koji ne poštuju vrijednosti Domovinskog rata da također ne dolaze u grad. Nekoliko dana prije same Kolone sjećanja kazao je i kako od MUP-a očekuje da reagiraju na svako kršenje reda i zakona u Vukovaru. Uzvici „za dom spremni“ i „mjerenje kukuruza“ se i dogodilo u Vukovaru, i to ne od Vukovaraca nego od onih koji toga dana dođu u Vukovar i onda poslije podne se upute svojim kućama, tako da sada ostaje da se vidi što će poduzeti MUP, kakve će kazne biti i hoće li ih biti ali i kakva će reakcija na sve biti Ivana Penave.

