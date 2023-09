Oglasila se kćer poginulog vozača 'auta smrti': 'Nitko mi nije javio da je poginuo'

O nesreći koja se u nedjelju dogodila na autocesti Miloš Veliki kod Beograda oglasila se kćer poginulog vozača Fijata Dejana J. (51). Rekla je da ona nema nikakve informacije o okolnostima nesreće.

"Ja znam da on to nije trebao napraviti, a također ne znam razlog toga, ne mogu loše pričati o pokojnom ocu, ali i molim sve ljude koji ga krive da ne napadaju mene jer ja osobno s time nemam ništa. Kakav god je bio, bio mi je otac, rekla je Tara, kćer poginulog vozača za Blic. Također, rekla je da je ona na svojim društvenim mrežama objavila vijest da je njezin otac poginuo u prometnoj nesreći da je ljudi ne bi stalno zvali i ispitivali.

"Osobno nemam nikakve informacije u vezi svega toga jer meni nitko ništa nije javio, pa čak ni da je poginuo. Objavu da je poginuo sam objavila da me ljudi ne bi ispitivali cijelu noć, jer sam mislila da je to ispravna stvar za napraviti. Žao mi je jako što se to dogodilo, kao i te nedužne žene", dodala je. Zamolila je javnost za razumijevanje te naglasila da ona više ne želi davati izjave o svom ocu.

Podsjetimo, do nesreće je došlo kada se Fiat, kojeg je u u krivom smjeru vozio Dejan J., sudario s drugim automobilom. Fiat se nakon nesreće zapalio a život je izgubio Dejan J. Njegov suvozač Nenad je zadobio teške tjelesne ozljede te je policiji rekao kako su oni krenuli na svadbu u Ivanjicu te da su promašili izlaz i pokušali se što prije isključiti. Također je ozlijeđena i Dragoslava P. (30) koja se nalazila u Hyundaiju koji se sudario s Fiatom. Nju su nakon nesreće u svjesnom stanju prevezli u KBC Zemun.

