Odvjetnik Čedo Prodanović: Da je Sanader ostao, Hrvatska bi bila 5 puta normalnija zemlja

Da je Ivo Sanader ostao, ovo bi bila pet puta normalnija zemlja, mišljenja je odvjetnik Čedo Prodanović, svojedobno i njegov branitelj, koji je gostovao u emisiji Pressinga N1 televizije. Prodanović se, gostujući u emisiji, dotaknuo brojnih tema, među kojima je i bivši premijer, kojeg je odvjetnik nazvao ''pravim političarom za ove prostore''.

- Sve ove dileme o kojima me sad pitate su bile razriješene. Kad se digao spomenik ratnom zločincu, Francetiću, srušen je. I to su ga srušili oni koji su ga i podigli, on ih je tamo postrojio. Čovjek je gledao preko plota, nije se zatvorio u naše plemenske zabrane. Hrvatska je bila vrlo uređena i normalna zemlja, nije bilo nacionalističkih ispada, kamoli ustašluka koji se opet javlja i koji postaje dio naših života. Pa dobro, za dom spremni je stari hrvatski pozdrav, to je predsjednica rekla - objasnio je Prodanović.

- Po sudskim spisima, ja ću to uvijek tvrditi, vrlo je dvojbeno ovo za što je on presuđen, a u predmetu INA-MOL predmet arbitraže bilo pitanje je li on primio mito i jesu li zbog toga sklopljeni oni ugovori na štetu Hrvatske. Zaključak je bio da Sanader nije primio mito, da nije dokazano da je primio mito, da je imao nepošteno suđenje i pristranog suca i da se svjedoku, Ježiću, nikako ne može pokloniti povjerenje jer je 10 puta mijenjao iskaz. U toj su arbitraži bila tri najsposobnija svjetska suca, od kojih je jedan bio ih Hrvatske. O tome se ne priča - mišljenja je Prodanović.

Kritizirao je i odnos vlasti prema pravosuđu, dok je za sva četiri kandidata za čelo DORH-a rekao da su ''legitimni'', no Turudiću zamjera što ne dolazi iz sustava.

- I da dođe, ne bi bio najlošiji tužitelj koji je bio tu. Neki su zaista bili zalutali. Sigurno da čovjek iz sustava, a taj sustav ima preko 600 ljudi, to je bazen iz kojeg se mora naći sposoban čovjek”, kaže i dodaje da su to razlozi zbog kojih smatra da nije adekvatno birati čovjeka sa strane. “Poražavajuće je za organizaciju od 600 ljudi da im dolazi prinudni upravitelj sa strane, da ih spašava i vadi iz problema koji su stigli - kazao je.

