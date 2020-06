'Barbieri nije pucao u čempres, čistio je pištolj. Tko bi pucao u nešto što njeguje?'

U ponedjeljak je priveden gastronomski stručnjak i književnik Veljko Barbieri. Policija ga je privela zbog pijanog pucanja u vlastitom dvorištu u Makarskoj - Dobro sam, kako ću biti? Nemam se od čega oporavljati - kazao je Veljko Barbieri (70), dva dana nakon privođenja za 24sata. - - Što ću se oporavljati od pritvora? Evo odmah idem na liječenje koliko mi je teško palo - šali se gastronomski stručnjak i književnik.

Barbieri je, naime, priveden nakon što je u ponedjeljak u alkoholiziranom stanju ispalio više hitaca pred svojom kućom u Makarskoj. Navodno je pucao u deblo čempresa. - Ne smijem vam ništa govoriti jer traje istraga, ali obratite se mom odvjetniku - poručio je Barbieri.

Njegov odvjetnik također nije mogao otkrivati detalje istrage, ali je kazao kako Veljko nije pucao u čempres.

- To nema veze, ma kakvo stablo? Tko bi pucao u nešto što njeguje čitav svoj život da mu pravi uljudan civilizacijski okoliš? Jasno je kao sunce, čistio je pištolj. Zamislite da jedan gospodin, bojovnik, etablirani književnik koji je prošao sve moguće havarije ovog života; da bi takva osoba sebi priuštila takav komoditet da radi ekscese. On je čovjek koji može biti uzor ovoj zajednici - kazao je Predrag Trutin, Barbierijev odvjetnik.

- Vrlo je jednostavno. Nikakva inkriminacija kaznenih djela ne postoji. Jednostavno je on osoba koja je zanimljiva javnosti pa iz tog razloga postoji opravdani interes za objavom informacija. Jedan uljuđeni gospodin, altruist, kulturan i omiljen kao što je on, ne zaslužuje da se o njemu pišu ikakve pogrešne informacije. Gospodin Veljko Barbieri je dostojanstvena i prekrasna osoba koja ne zaslužuje javni linč. Ja osobno volim tog čovjeka, a nisam gej, i volio bih da prže i pucaju po meni, a ne njemu. To je čovjek koji je pun sadržaja, on je sjeme kulture i pun je ljubavi prema svakom živom biću. Čovjek koji i mrtvu prirodu svojim odnosom prema njoj može oživjeti. To nije odvjetnički, nego iskonsko ljudski, iz koštane srži sam vam to rekao - poručio je.