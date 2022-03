Filmska priča: Odvjetnica i policajci te još dvojica stranim kriminalcima sređivali hrvatske dokumente

Podignuta je optužnica protiv dvojice brodskih policajaca Aleksandra Mašića (58) i Slavena Brekala (42), odvjetnice Višnje Dujmović Krijan (62), "mozga operacije" Emilija Nikolinija (51) i posrednika Željka Katića (57) jer su, ukratko, kriminalcima iz inozemstva sređivali hrvatske dokumente. Na osobnim iskaznicama ili putovnicama bila su imena stvarnih hrvatskih državljana, ali fotografije sumnjivih osoba, nerijetko iz krim-miljea, koje su tako dobile novi identitet. Tereti ih se za zločinačko udruženje, a USKOK-ova je optužnica stigla na osječki sud.

Priča je gotovo filmska. Po optužnici, "mozak operacije" je Emilio Nikolini za kojega će upućeni reći kako je bio "nedodirljiv u cijeloj regiji". Nalazio je strance zainteresirane za pribavljanje novog identiteta, ishođenjem krivotvorenih hrvatskih isprava, a cijena je bila najmanje 15.000 eura. Na scenu potom stupaju policajci koji su u sustavu prvo provjeravali te "zainteresirane strance", odnosno jesu li na popisu traženih i postoji li igdje njihova fotografija.

Onda su u istom policijskom sustavu tražili hrvatske državljane koji nikada nisu ishodili naše dokumente jer, primjerice, desetljećima žive u inozemstvu. Policajci bi Nikoliniju dostavljali imena takvih naših državljana, a onda bi on s njihovim identitetom, ali fotografijama svojih "klijenata" pribavljao krivotvorene osobne i putne isprave Italije, Španjolske i tzv. Roma passport. S tim dokumentima "klijenti" bi dolazili u Hrvatsku i, uz pomoć odvjetnice Višnje Dujmović Krijan, dokopali se originalnih hrvatskih dokumenata.

Kako stoji u optužnici, odvjetnica im je u matičnim uredima u Hrvatskoj ishodovala rodne listove i domovnice, a u Poreznoj upravi OIB. Podnosila je zatim u više policijskih uprava i postaja u našoj zemlji prijave prebivališta te žurne zahtjeve za izdavanje osobnih iskaznica na ime hrvatskih državljana, ali opet s fotografijama stranaca koji su tako dobili novi identitet. Koliko su uigran tim bili, s pažljivo razrađenim planom, dokazuje i činjenica da su im policijski službenici, primjerice u Osijeku, Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški izdavali putovnice i osobne iskaznice, ne sumnjajući u vjerodostojnost priloženih dokumenata.

Od kada su "operirali", ne zna se, no raskrinkani su u studenome 2020.. Radili su na području Hrvatske, Srbije, Italije "i drugih država". Nepoznati su i pravi dosezi njihova djelovanja. Istragom je utvrđeno da su krivotvorili papire za 15-ak osoba, uglavnom iz inozemstva, no stvarni je broj zasigurno veći. Na istražiteljima je sada zadatak utvrditi koliko je identiteta tako ukradeno. Dvojicu su raskrinkali i protiv njih je osječki sudac istrage odredio istražni zatvor prije desetak dana, no nedostupni su našem pravosuđu.

"Zarađeni" novac petorka je, tereti se, dijelila. Aleksandar Mašić viši je policijski inspektor u PU brodsko-posavskoj, a Slaven Brekalo bio mu je kolega na višem položaju u toj upravi. Kada su raskrinkani, policijski su službenici suspendirani.

Višnja Dujmović Krijan poznata je odvjetnica, a zanimljivo je da je svojedobno Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH upravo s njom potpisao ugovor za besplatnu pravnu pomoć romskoj manjini u Hrvatskoj. Otišla je u međuvremenu u mirovinu.

Pušteni su iz istražnog zatvora, brane se sa slobode.

