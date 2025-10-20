Naši Portali
SUMMIT U BUDIMPEŠTI

Orban ispalio da će zbog dolaska Trumpa i Putina pojeftiniti kruh: Evo kako je to objasnio

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.10.2025.
u 13:08

Mađarski premijer Viktor Orban oštro je odgovorio na kritike ljevičarskih analitičara i političara koji su se ismijavali ideji o mirovnom summitu između Trumpa i Putina u Budimpešti.

Susret između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa u mađarskoj prijestolnici bit će obilježen neviđenim sigurnosnim mjerama koje će paralizirati pola grada. Mađarske vlasti najavljuju da će tijekom summita efektivno biti zatvorena polovica Budimpešte. Sigurnost ruskog predsjednika neće se ograničiti samo na tlo: cijeli zračni prostor bit će pod strogom kontrolom, s planovima za hitna slijetanja u slučaju nepredviđenih situacijaAnton Bendarževski, vodeći stručnjak za vanjsku i sigurnosnu politiku, predviđa da će Putinov avion slijediti južnu rutu: preko Turske, Grčke, Crne Gore i Srbije, prizemljujući se blizu Segedina na jugu Mađarske. "Sjećamo se kako je ruski vanjski ministar Sergej Lavrov letio slično dugom putanjom do Malte, dodajući sedam sati svom putovanju", objašnjava Bendarževski. 

Mađarski premijer Viktor Orban oštro je odgovorio na kritike ljevičarskih analitičara i političara koji su se ismijavali ideji o mirovnom summitu između Trumpa i Putina u Budimpešti. Orban je privukao veliku pozornost objavom na Facebooku u kojoj je napisao da će kruh pojeftiniti dolaskom Trumpa i Putina u Budimpeštu. Najavio je da je od najave mirovnog summita u Budimpešti to jedino pitanje koje su ljevičarski analitičari i političari mogli postaviti. "Pa, vidjet ćemo kako", dodao je. Orban je rekao da su prve tri godine rata između Rusije i Ukrajine Mađarsku koštale 9,1 milijardi forinti (23,3 milijarde eura), odnosno više od 2 milijuna forinti po obitelji. Energija je postala skuplja, a inflacija je naglo porasla. Sankcije su također bile skupe, trgovinski promet je pao, prinosi državnih obveznica su porasli, a financiranje zemlje postalo je skuplje, dodao je.

Kad bi rat završio, ovo bi prestalo biti slučaj i "mađarsko gospodarstvo bi konačno odahnulo i mogli bismo se vratiti rastu koji smo imali prije rata" rekao je premijer. "Svi će zaraditi više novca, pa čak će i kruh biti jeftiniji. Stoga je u temeljnom egzistencijalnom interesu Mađarske da mirovni summit u Budimpešti bude uspješan. Učinimo sve što je moguće da se to dogodi", napisao je, javlja Daily News Hungary

Pojam od kojeg svi bježe: Pojavila se nova mapa Balkana
Donald Trump Vladimir Putin Mađarska Viktor Orban

Komentara 6

SA
saudinus
13:23 20.10.2025.

Opa i ViktJor se pridružio massprppagandi za narod. Nije spomeuo koliko su zaradili na "jefinijim " enegentima od Tate Vljade.

A2
a200
13:40 20.10.2025.

1996 godine dobijem od gospodje koja je prevodila knjigu jednog od najvecih burzoih mesetara na svijetu ..... i zakljucak te knjige je bio : NA CIJENE SE NE MOZE UTJECATI, PRIJE ILI POSLIJE IH TRZISTE UVIJEK IZREGULIRA !!!

L9
Level 9
13:56 20.10.2025.

lik je klaun....njega samo trump može shvaćati ozbiljno..

