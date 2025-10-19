Evo što je bila tema tajnog razgovora Putina i Trumpa: Donjeck kao cijena mira u Ukrajini?

U nedavnom telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je zatražio od Kijeva predaju potpune kontrole nad Donjeckom – strateški ključnom regijom na istoku Ukrajine – kao preduvjet za završetak rata, piše The Washington Post pozivajući se na dva visoka dužnosnika upoznata s razgovorom. Putin taj teritorij pokušava osvojiti više od 11 godina, no ukrajinske snage, duboko ukopane u obrambene položaje, i dalje uspješno odolijevaju. Donjeck, ističu analitičari, predstavlja ključnu točku koja sprječava ruski prodor prema Kijevu.

Prema izvorima američkog lista, Putinovo inzistiranje na Donjecku pokazuje da Moskva nije odustala od ranijih zahtjeva, unatoč Trumpovu optimizmu oko mogućeg dogovora. Rusija i separatisti pod njezinim pokroviteljstvom od 2014. kontroliraju dijelove regije, ali nikada nisu uspjeli zauzeti cijeli teritorij.Trump se zasad nije javno očitovao o Putinovu prijedlogu. Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući, poručio je samo da će se s Putinom uskoro sastati u Mađarskoj kako bi razgovarali o mogućnostima za kraj sukoba.

„Vrijeme je da se to ubijanje zaustavi i da se postigne DOGOVOR! Dovoljno je krvi proliveno. Neka obje strane proglase pobjedu, povijest će odlučiti!“, napisao je Trump na mreži Truth Social. Putin je, prema istim izvorima, naznačio spremnost da prepusti dijelove Zaporižja i Hersona – dviju drugih regija pod djelomičnom ruskom kontrolom – u zamjenu za Donjeck. Dok neki američki dužnosnici taj prijedlog vide kao znak mogućeg pomaka, europski diplomati upozoravaju da bi to za Ukrajinu bio neprihvatljiv ustupak. „To je kao da im predaš vlastitu nogu, a ništa za uzvrat ne dobivaš“, rekao je jedan viši europski diplomat za The Washington Post.