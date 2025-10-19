Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
'DOVOLJNO JE KRVI PROLIVENO'

Evo što je bila tema tajnog razgovora Putina i Trumpa: Donjeck kao cijena mira u Ukrajini?

Putin Trump
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.10.2025.
u 10:44

Putin je, prema istim izvorima, naznačio spremnost da prepusti dijelove Zaporižja i Hersona – dviju drugih regija pod djelomičnom ruskom kontrolom – u zamjenu za Donjeck. Dok neki američki dužnosnici taj prijedlog vide kao znak mogućeg pomaka, europski diplomati upozoravaju da bi to za Ukrajinu bio neprihvatljiv ustupak.

U nedavnom telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je zatražio od Kijeva predaju potpune kontrole nad Donjeckom – strateški ključnom regijom na istoku Ukrajine – kao preduvjet za završetak rata, piše The Washington Post pozivajući se na dva visoka dužnosnika upoznata s razgovorom. Putin taj teritorij pokušava osvojiti više od 11 godina, no ukrajinske snage, duboko ukopane u obrambene položaje, i dalje uspješno odolijevaju. Donjeck, ističu analitičari, predstavlja ključnu točku koja sprječava ruski prodor prema Kijevu.

Prema izvorima američkog lista, Putinovo inzistiranje na Donjecku pokazuje da Moskva nije odustala od ranijih zahtjeva, unatoč Trumpovu optimizmu oko mogućeg dogovora. Rusija i separatisti pod njezinim pokroviteljstvom od 2014. kontroliraju dijelove regije, ali nikada nisu uspjeli zauzeti cijeli teritorij.Trump se zasad nije javno očitovao o Putinovu prijedlogu. Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući, poručio je samo da će se s Putinom uskoro sastati u Mađarskoj kako bi razgovarali o mogućnostima za kraj sukoba.

„Vrijeme je da se to ubijanje zaustavi i da se postigne DOGOVOR! Dovoljno je krvi proliveno. Neka obje strane proglase pobjedu, povijest će odlučiti!“, napisao je Trump na mreži Truth Social. Putin je, prema istim izvorima, naznačio spremnost da prepusti dijelove Zaporižja i Hersona – dviju drugih regija pod djelomičnom ruskom kontrolom – u zamjenu za Donjeck. Dok neki američki dužnosnici taj prijedlog vide kao znak mogućeg pomaka, europski diplomati upozoravaju da bi to za Ukrajinu bio neprihvatljiv ustupak. „To je kao da im predaš vlastitu nogu, a ništa za uzvrat ne dobivaš“, rekao je jedan viši europski diplomat za The Washington Post.
Ključne riječi
Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Joja
Joja
10:53 19.10.2025.

Sta nemoze osvojit ratom narandzasti ce mu darovat kao nagradu za zlocine i agresiju. Tu ponudu Ukrajinci nece prihvatit

PD
plavi-devet
11:11 19.10.2025.

Molim urednistvo VL da ruske trolove ili trajno banira ili objavi njihove podatke da se zna tko su i gdje su.

AS
Asirijac
11:04 19.10.2025.

Postoje vjestacke nacije koje je zapad stvorio za svoje potrebe , odnosno za potrebe svog kolonijalizma . Te nacije su totalno nesposobne i ovisne.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"No Kings" nationwide protests
'NEMA KRALJEVA'

FOTO Policajci na konjima, a sedam milijuna prosvjednika s rekvizitima i transparentima, pogledajte prizore s ulica SAD-a

U velikim demonstracijama ili desecima manjih uz ceste, Amerikanci svih dobnih skupina okupili su se u festivalskoj atmosferi kako bi osudili ono što nazivaju "autoritarnim preuzimanjem vlasti" Donalda Trumpa i njegovih suradnika. „Oni uništavaju demokraciju“, osudio je Isaac Harder, srednjoškolac kojeg je AFP intervjuirao u glavnom gradu Washingtonu. „Ovo nije Amerika, ovo je fašizam“.

ŠTO JE PRESUDILO MOĆNOM SCARFACEU?

Od sina imigranata, do kralja čikaškog podzemlja kojeg s trona nije srušio metak u mafijaškom obračunu, nego potez pera poreznika

U listopadu 1931. godine završila je brutalna vladavina legendarnog kralja čikaškog podzemlja – Al Caponea čije je kraljevstvo izgrađeno na nasilju i krijumčarenju alkohola u eri prohibicije. No, ironijom sudbine Alphonse Gabriel Capone nikada nije bio osuđen niti za desetke ubojstava koja je navodno naručio, niti za krijumčarenje alkohola, prostituciju i reketarenje. Najozloglašeniji gangster Amerike nije pao niti u mafijaškom obračunu, nije mu presudio ispaljeni metak, nego potez pera poreznih inspektora. Nemilosrdnog vladara podzemlja, koji je godinama terorizirao Chicago i čije se ime izgovaralo sa strahopoštovanjem, porota je, naime, proglasila krivim za utaju poreza. Čovjek koji je postao pravi simbol bezakonja u eri prohibicije završio je tako u Alcatrazu zbog neprijavljivanja prihoda koje je stekao kršenjem zakona.

Učitaj još