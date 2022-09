Održava se 4. Hrvatski festival hodanja: U Liku dolazi oko 1200 hodača iz čak 16 zemalja

Prognoze najavljuju lijep vikend pa ga je onda najbolje provesti u prirodi. Negdje u šumskom ili planinskom kraju. Ako baš tako želite provesti predstojeća dva dana i pritom ste i dobro nahodati onda bi se mogli uputiti u Liku jer tamo se, u Otočcu i Gospiću, sutra i preksutra održava četvrti Hrvatski festival hodanja. Masovna je to sportsko-rekreativna manifestacija koja je ove godine dobila i svjetsko priznanje. Naime, Hrvatski festival hodanja prije točno mjesec dana primljen je u International March League (IML), što je službeno obznanjeno prije nekoliko dana u Norveškoj. A to znači da je ova sad već tradicionalna lička manifestacija, koja se svake godine održava prvog vikenda u rujnu, upisana u godišnji kalendar IML-a pa će u Liku već sad u puno većem broju stići hodači iz cijelog svijeta.

- Broj zemalja iz kojih sudionici dolaze svake se godine povećava, a ove bismo godine mogli oboriti i vlastita očekivanja. Naime, ove godine postali smo dio obitelji IML-a, što će privući brojene hodače iz čitave Europe, a onda u budućnosti i čitavog svijeta. Mi se trudimo ovom manifestacijom produžiti post sezonu, tim više što sudionici našeg Festivala u Lici ostaju i nakon manifestacije te u idućih nekoliko dana istražuju okolicu - kazao je direktor Turističke zajednice Ličko-senjske županije Ivan Radošević koji se prije nekoliko dana vratio iz Norveške gdje je Hrvatska i službeno primljena u IML kao 30. članica.

- Bila je to godišnja skupština IML-a na kojoj smo, nakon što smo prvotno bili samo zemlja kandidat, i službeno primljeni u tu svjetsku hodačku organizaciju. Pozdravljeni smo velikim pljeskom. Imam osjećaj da su svi zapravo jedva čekali da Hrvatska postane redovna članica IML-a. Preuzeli smo tom prilikom našu zastavu koja će ovaj vikend prvi put i službeno biti istaknuta na našem Festivalu. A koliki je interes za ovaj naš Festival hodanja u Lici pokazuje i to što su se hodači iz nekoliko stranih zemalja prijavili već i za hodanje iduće godine te su već sad rezervirali smještaj u Lici za početak rujna iduće godine - ne skrivajući radost rekao nam je Ivan Radošević otkrivajući i to da će 2026. upravo naša zemlja biti domaćini godišnje skupštine IML-a koja će se održati dva-tri dana prije održavanja samog Festivala kako bi potom svi sudionici skupštine mogli sudjelovati i na samom Festivalu. A nije to sve, iduće godine u svibnju, u Belgiji, na tamošnjem hodačkom festivali upravo će Hrvatska biti zemlja partner, što je sjajna prilika da se Hrvatska i Lika turistički promoviraju ne samo na belgijskom tržištu jer na takva hodačka događanja dolaze ljudi iz svih krajeva svijeta.

- U Belgiji će to tada biti već 53. festival jer oni u tome imaju jako dugu tradiciju. Tamo na festivalu dnevno hoda oko šest tisuća ljudi. Razgovarao sam i s direktorom Hrvatske turističke zajednice koji je kazao da će nas podržati pa ćemo iduće godine u Belgiju ići turistički predstaviti ne samo naš Festival hodanja nego i cijelu zemlju - dodao je Radošević nastavivši kako su na dosadašnja tri lička hodačka festivala, što kao službeni delegati, što kao obični sudionici, bili i hodači iz Francuske i Belgije, i svi su na kraju bili prezadovoljni. Štoviše, oduševljeni. I samom organizacijom festivala te poštivanjem svih pravila IML-a, i rutama hodanja, i atmosferom.

- I eto, ako netko možda ne zna gdje bi proveo ovaj vikend, ako još nije odlučio, neka nam dođe u Liku. Svi ionako trenutačno pričaju i pišu o Lici pa neka svi dođu i sami provjere kakva je Lika. Jer uz mali iznos kotizacije svi mogu sudjelovati u zaista lijepom druženju. Hodat će se te uživati u prolasku lijepim ličkim krajolikom i dobrom društvu. Nešto će i pojesti. A na kraju oba hodačka dana moći će se i zapjevati i zaplesati - poručio je na kraju Ivan Radošević svima onima koji vikende vole provoditi aktivno, u prirodi.

A za one koji do sada nisu bili na ličkom Festivalu hodanja valja navesti da ih sutra i preksutra očekuju tri hodačke rute različitih duljina. Na onim najkraćima hodat će se po 12 kilometara, na srednjima 24, a na najduljima 32 kilometra. Sutra, u subotu, kretat će se iz Otočca, i to stazama Gacke, a u nedjelju iz Gospića, markiranim stazama nazvanim "Tesla".

Kako je ovaj Festival održava u organizaciji Hrvatskog saveza hodanja te suorganizaciji Turističke zajednice Ličko-senjske županije i agencije Lika travel, to smo porazgovarali i s tajnikom Hrvatskog saveza hodanja, ujedno i dobrim duhom samog Festivala, Milom Milkovićem koji na nedavnom primanju Hrvatske u IML, u Norveškoj, nije mogao biti jer je upravo tada bolovao od korone. No, sad je već ozdravio i najavio nam što hodače koji dolaze u Liku očekuje sutra i preksutra. I kakvih sve noviteta ima.

- Kao prvo, kako je Hrvatska postala redovna članica IML-a to će se ove godine među hodačima moći čuti puni više stranih jezika nego prije. Konkretno, za ovogodišnji festival prijavili su nam se hodači iz čak 16 zemalja: Češke, Australije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Norveške, Belgije, Nizozemske, Francuske, Velike Britanije, Amerike, Litve... Zatim, za razliku od prije, ove godine svaki će sudionik Festivala trebati zabilježiti svoj prolazak na nekoliko punktova na svojoj hodačkoj ruti. Time se dokazuje da ste prošli cijelu rutu. I tko god želi na kraju dobiti naš pečat, ovjeru, da je prošao cijelu rutu, bilo jedan ili oba dana hodanja, morat će imati dokaze da je prošao sve punktove na stazi. Naime, svaki hodač imat će svoj broj i pri dolasku na punktove volonteri će u posebnu aplikaciju zabilježiti njegov broj. Tako će svatko moći vidjeti i vrijeme svog dolaska na određeni punkt. Na najduljoj stazi bit će tri takva punka, na onoj srednjoj dva, a na najkraćoj ruti bit će jedan punk na sredini staze. Imamo i još jednu promjenu. Već smo lani uveli to da svi hodači ujutro sa starta ne kreću u isto vrijeme. No ove godine smo i tu uveli značajniju promjenu jer su razlike u polascima sad puno veće. Tako nam je oba dana start hodanja na najduljoj stazi u 7 sati ujutro. Hodači srednje rute kreću u 8 sati, a oni koji su se odlučili hodati najkraću stazu na nju će krenuti u 11 sati. To smo učinili kako bi svi hodači na cilj stigli u približno isto vrijeme pa se onda na neki način zajednički proslavilo sudjelovanje na festivalu te bi se moglo svečano dočekati sve hodače, pogotovo one koji će hodati najdulje rute - uputio nas je Mile Milković u sve detalje i novitete ovogodišnjeg hodačkog festivala najavivši i mogućnost obaranja jednog rekorda.

- Prema dosadašnjem broju prijava očekujemo da će u dva dana s nama hodati oko 1200 ljudi. Bude li tako, onda bismo ove godine postigli rekord u broju hodača na Festivalu jer je 2019. bilo 1003 hodača. Svi strani hodači koji nam dolaze hodaju oba dana. Među njima ima dosta onih koji oba dana hodaju rutu od 12 kilometara jer u IML-u postoji pravilo da se svim hodačima starijima od 70 godina priznaje sudjelovanje na festivalu ako svaki dan, neovisno traje li festival dva ili četiri ili pet dana, hodaju minimalno 10 kilometara. A što se tiče najduljih ruta, za njih nam se prijavilo više stranih nego domaćih hodača - reče Milković dodajući kako je dokaz da lički Festival hodanja mnogima postaje sve primamljiviji i to što je u okolici Gospića i Otočca u dane Festivala teško, ako ne i nemoguće naći slobodan smještaj.

- A svi strani sudionici Festivala u Lici ostaju i nekoliko dana nakon Festivala. U tih dodatnih tri do pet dana mnogi će od njih obići i Plitvička jezera, a neki će nakon ići i na planinarenje Velebitom. To je za razvoj turizma u ovom kraju idealno - kazao je Mile Milković dometnuvši još i to kako će najkraće hodačke rute u Gospiću ove godine uključivati i prelazak preko visećeg mosta, dok se svim rutama u Otočcu promijenio smjer hodanja. Također, na najduljoj i srednjoj ruti uvelo se više hodanja preko polja. A hodače u Gospiću očekuje i još malo dodatnog avanturizma jer će imati i priliku odabrati žele li se okušati na ziplineu ili se prevesti skelom preko rijeke.

- Na kraju svakog dana imat ćemo topli obrok za sve hodače i glazbu pa će s svi moći i lijepo zabaviti - dodao je još Milković. Kako je on lani bio na istovjetnom festivalu u Francuskoj, gdje je u četiri dana bilo ukupno 12 tisuća hodača, zamolili smo ga da malo usporedi francuski i naš festival.

- Rekao bih da smo mi u puno stvari čak i napredniji. Recimo, mi sudionicima našeg festivala dajemo puno više suplemenata, minerala i vitamina. U Francuskoj, ali i u još nekim zemljama gdje smo bili, vidjesmo da nitko sudionicima festivala ne daje vodu u plastičnim bočicama pa smo sad i mi uveli to pravilo kako bismo što više smanjili upotrebu plastike. Prije smo našim hodačima na svakom punku dijelili bočice s vodom, sad smo to ukinuli. Sad će na svakom punktu biti pitka voda, no svaki će hodač morati imati svoju bočicu ili šalicu koju će onda moći napuniti koliko god hoće. Ove će godine naše hodače čekati i sokovi. Za razliku od drugih zemalja, mi ćemo i dalje nastaviti naše hodače obilno darivati i voćem. Za razliku od nas koji nudimo obilje voća, u Francuskoj i Norveškoj hodače na punktovima dočekuju naranče i jabuke, ali narezane na kriške. Vani se na punktovima baš i ne dijele vitamini i minerali pa su stranci bili oduševljeni kada su već lani primijetili da mi to zaista velikodušno darujemo svim našim hodačima. Što se tiče vizualnog identiteta, mi smo također miljama daleko ispred mnogih jer se mi oko zastava, letaka i svoj ostalih popratnih materijala zaista jako potrudimo. Kod drugih je to dosta skromnije. A priroda? Predio Francuske u kojem smo hodali predivan je, a tamošnje bilje identično je kao i u Lici, osim što oni imaju i palme jer su udaljeni 60-ak kilometara od mora. To je veliki stočarski i ratarski kraj. Sve je tamo obrađeno, zasijano, zasađeno i uređeno. I za razliku od nas, krava ima na sve strane. A Francuzi koji su već lani sudjelovali na našem Festivalu bili su pak oduševljeni našim krajolikom, kako na malom prostoru ima puno raznolikosti, livada, polja, rijeka, planina... - reče nam Milković.

I eto, ako odlučite sutra biti dio ličkog Festivala hodanja onda s polaskom iz Otočca, ovisno o ruti koju izaberete, očekuje hodanje kroz Prozor, Čoviće, Ličko Lešće i Sinac, a pritom se hoda uz samu rijeku Gacku obilazeći i njeno čuveno Majerovo vrilo. Usput će se vidjeti i ostaci svetišta boga Mitre.

U nedjelju pak oni koji hodati krenu iz Gospića na putu će im se naći Smiljan Nikole Tesle, Bužim, rijeka Novčica prijeći će se splavom ili ziplineom, ugodna hladovina sve će dočekati u parku Jasikovac...

