Odbijena ustavna tužba Britanca koji je nožem ubio sunarodnjaka na Zrću: 'Niste mi uvažili alibi svjedoke!'

Svaka se odluka, nakon poštenog, pravičnog i nepristranog suđenja treba temeljiti na dokazima. No u ovom slučaju, stavljen sam u nepovoljan i diskriminirajući položaj te u nejednak položaj u odnosu na druge okrivljene u postupku. Oni su mogli dokazivati alibi, ja ne. Nadalje, prvostupanjski sud odbio je moje dokazne prijedloge, a Vrhovni su mi je odbio žalbe. U inkriminirano vrijeme nisam bio na inkriminiranom mjestu pa nisam mogao ni počiniti djela za koja me se inkriminira. Moji alibi svjedoci nisu ispitani jer je sud to odbio, a odbijeno je i antropološko vještačenje kojim se trebalo utvrditi jesam li na toj snimci, ja ili netko drugi. Stoga smatram da su mi prekršena prava na pošteno i pravično suđenje - naveo je među ostalim Douglas Kane, državljanin Velike Britanije u svojoj ustavnoj tužbi, koja mu je odbijena.